Sedicenne accoltellato a Frascati dopo una lite tra gruppi rivali, colpito al torace è gravissimo Momenti di paura ieri sera a Frascati, un 16enne è stato accoltellato al torace ed è finito in ospedale durante una lite tra gruppi rivali. Il giovane è gravissimo.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di sedici anni è ricoverato in gravissime condizioni, dopo essere stato accoltellato in piazza Guglielmo Marconi, nel centro di Frascati. Il ferimento è avvenuto nella serata di ieri, sabato 29 marzo, nel Comune di Castelli Romani. Il giovane è stato raggiunto da un fendente al torace e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, soccorso, si trova in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno fermato un ragazzo di diciassette anni.

Il 16enne raggiunto da un fendente al torace

Secondo quanto ricostruito finora al momento del ferimento erano circa le ore 21, il sedicenne si trovava in strada con alcuni suoi coetanei. L'accoltellamento si è verificato in una delle vie della movida, dove si radunano gli adolescenti specialmente nel fine settimana. Il sedicenne improvvisamente è stato raggiunto da una coltellata al torace, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Ricoverato in ospedale, è grave

Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I sanitari hanno cercato subito di fermare l'emorragia e hanno trapsortato il ragazzo in codice rosso con l'eliambulanza al Policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime. I medici sono intervenuti sulla ferita al torace.

Il ferimento durante una lite tra gruppi di giovani

Presenti sul luogo del ferimento per gli accertamenti di rito i carabinieri di competenza territoriale. I militari hanno ascoltato gli amici del sedicenne e altre persone, che hanno assistito al ferimento, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi al momento maggiormente accreditata è ci sia stata una discussione tra gruppi rivali di giovanissimi, che è poi degenerata. Individuato il presunto responsbaile, la sua posizione è al vaglio.