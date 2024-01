Abusi sessuali sulle pazienti disabili in clinica: 63enne condannato a tre anni Stava scontando gli arresti domiciliari nella struttura per la riabilitazione dopo un aneurisma, ma durante la sua permanenza avrebbe abusato di almeno tre donne: entrava in camera loro e poi le violentava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si trovava agli arresti domiciliari per reati di vario genere, ma dopo un aneurisma cerebrale era stato trasferito in una clinica in Ciociari per le sedute di riabilitazione. È lì che un uomo di 63 anni ha abusato di tre alcune pazienti disabili che si trovavano ricoverate nella stessa struttura. Per quanto accaduto, il sessantatreenne è stato condannato a tre anni e tre mesi di carcere, come stabilito in aula ieri.

Gli abusi nella clinica

Secondo quanto scritto nell'edizione locale de il Messaggero, il sessantatreenne avrebbe abusato di almeno tre pazienti della struttura, che a processo si sono poi costituite parte civile. Gli abusi risalirebbero al 2021, quando era vietato l'ingresso nella struttura ai familiari dei pazienti. Per mesi il sessantatreenne avrebbe approfittato delle condizioni fisiche delle donne degenti, che avrebbero avuto maggiori difficoltà nel ribellarsi. Le palpeggiava e poi le costringeva a subire rapporti sessuali.

Le donne avevano problemi gravi fisici o psicologici. Una di loro a seguito di un ictus era rimasta semiparalizzata e aveva perso l'uso della parola; un'altra era affetta da sclerosi multipla e tetraplegia e viveva in condizioni simili; un'altra ancora affetta dalla sindrome di Down con deficit cognitivo. A rompere il silenzio una di loro che ha poi rivelato quanto accaduto ad una dei curatori speciali della struttura che ha raccontato quanto accadeva dopo che l'uomo si introduceva in camera.

La richiesta della difesa

Arrivato in tribunale, per l'imputato gli avvocati hanno richiesto che fosse effettuata una perizia psichiatrica perché in precedenza era stato affetto da psicosi, ma i consulenti hanno giudicato il sessantatreenne capace di intendere e volere.