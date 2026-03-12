Abusa del nipote di 10 anni e dell’amichetto: “Facciamo un gioco segreto”, zio condannato a sei anni

Ha abusato sessualmente del nipote di 10 anni e di un suo amichetto. Un 46enne è stato condannato in Cassazione a sei anni di carcere per violenza sessuale pluriaggravata.

Immagine di repertorio iStock

Sei anni di carcere è la condanna in via definitiva che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito nei confronti di un uomo, un quarantaseienne della provincia di Roma, ritenuto responsabile di violenza sessuale pluriaggravata. Vittime sono suo nipote di dieci anni all'epoca dei fatti e un amichetto di dodici, oggi entrambi ventenni. La madre del secondo bambino si è costituita parte civile nel processo. Tutte e due, oggi maggiorenni, sono assistiti dall’avvocata Silvia Tafani. Il giudice in primo grado ha stabilito una provvisionale di 25mila e 20mila euro per le vittime, mentre il risarcimento verrà quantificato in sede civile.

I fatti risalgono al 20 gennaio del 2014 e sono avvenuti in due abitazioni, una in provincia di Viterbo e l'altra in Abruzzo. Allora l'uomo aveva trentaquattro anni. Come riporta la testata locale Tuscia Web le violenze sono avvenute mentre i due bambini giocavano agli indiani sotto a una capanna improvvisata e in camera da letto. "Facciamo un bel giochino segreto" ha detto il quarantaseienne al nipote e all'amichetto. Così ha abusato sessualmente di loro, con il pretesto di inserirsi nei loro giochi.

Le indagini sono partite dalla denuncia dei famigliari dei due bambini, che hanno raccontato tutto ai genitori. Accertamenti che hanno portato all'arresto dell'uomo, finito in carcere. Il processo lo ha visto dunque imputato per violenza sessuale pluriaggravata. La Cassazione a cui ha fatto ricorso la difesa ha confermato la condanna in via definitiva e il quarantaseienne dovrà scontare una pena di sei anni, per il reato del quale è stato riconosciuto colpevole. In secondo grado infatti i giudici lo hanno condannato a sei anni di reclusione, pena che è stata poi confermata.