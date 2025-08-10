A velocità folle e contromano sul Raccordo a Roma: arrestato 19enne

Fuga contromano e a velocità folle sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Per fortuna i carabinieri della compagnia Roma Casilina sono riusciti a fermare il conducente, un ragazzo di 19 anni di nazionalità romena e già noto alle forze dell'ordine. La scorsa serata i militari hanno intimato l'alt al motociclista, poiché procedeva a velocità troppo elevata, ma quando ha visto i carabinieri il ragazzo ha accelerato ulteriormente e ha imboccato il Raccordo contromano.

Il 19enne ha provato a scappare a bordo dell'auto di un complice

Durante la fuga la moto ha urtato un'auto in transito e in seguito il conducente ha deciso di accostare, di abbandonare il mezzo e di tentare una disperata fuga a piedi, per poi salire a bordo dell'automobile di un complice, un 48enne italiano, che lo stava aiutando a scappare. Il tentativo è durato poco: i militari hanno intercettato il veicolo, risultato rubato, hanno rincorso il ragazzo e lo hanno immediatamente bloccato. Arrestato, il giovane dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Arrestato il giovane, denunciato per spaccio il complice

L'uomo alla guida è stato trovato in possesso di tre dosi di crack, due di cocaina e 255 euro, probabilmente il guadagno dell'attività di spaccio. Tutta la droga è stata sequestrata, il ragazzo romeno è stato accompagnato in caserma in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, e il 50enne italiano è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come anticipato, il giovane è accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.