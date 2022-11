A Roma apre il Museo delle Illusioni MoiRoma: orari e quanto costa il biglietto Il nuovo Museo delle Illusioni di Roma è aperto dal 12 novembre 2022 in via Merulana. Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, il costo del biglietto ordinario è di 18 euro. Tutte le informazioni all’interno.

A cura di Enrico Tata

Apre oggi, sabato 12 novembre, il nuovo Museo delle Illusioni di Roma MoiRoma. Si trova in via Merulana 17, nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore e a poca distanza dalla stazione Termini. È aperto dal lunedì alla domenica e il costo del biglietto ordinario è di 18 euro. Si tratta del 38esimo museo di questo genere e a Roma è già presente a Milano. Il percorso dura circa un'ora, tra immagini che si riflettono all'infinito, stanze capovolte, pozzi senza fondo, pavimenti inclinati, cloni, ologrammi e giochi di luce.

Le attrazioni del nuovo MoiRoma Museo delle Illusioni

Di seguito l'elenco delle attrazioni del nuovo Museo delle Illusioni di Roma:

Stanza Ames

Stanza Ruotata

Stanza dell'Infinito

Stanza Anti-Gravità

Vortex Tunnel

L'illusione della Sedia di Beuchet

Pozzo senza fondo

Caleidoscopio

Il tavolo dei cloni

La testa sul piatto

Il vaso di Rubin

L'Illusione dei Volti Concavi

Giradischi

Il Cilindro Ambiguo

Bastoncino insidioso

Illusioni fotografiche

Illusioni otticheOlogrammi

Gli orari e i giorni di apertura del Museo delle Illusioni di Roma

Il Museo delle Illusioni è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 20.30 con ultimo accesso alle 19.30. Dal venerdì alla domenica è aperto sempre a partire dalle 10, ma con la chiusura fissata alle 21 con ultimo ingresso alle ore 20.

Tutti i sabati e le domeniche e nei giorni festivi l'ingresso è riservato soltanto a chi ha già prenotato il biglietto online. In tutti gli altri giorni la prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Il costo dei biglietti del Museo delle Illusioni di Roma

Il costo dei biglietti ordinari per gli adulti è di 18 euro. Il prezzo per i bambini dai 6 ai 15 anni è di 12 euro, mentre i bambini fino a 5 anni entrano gratis. Gli studenti delle scuole superiori e delle università pagano 15 euro così come gli over 60. Costo 15 euro, incluso l'accompagnatore, anche per le persone con disabilità. C'è poi un biglietto famigli aa 45 euro per 2 adulti e 2 bambini.