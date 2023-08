A Roma anche i morti devono pagare la Tari: la bolletta arriva ad un cittadino deceduto da 15 anni Episodio bizzarro a Roma, dove un uomo ha ricevuto una “Tari post-mortem”. La bolletta della tassa sui rifiuti era indirizzata a lui, deceduto da 15 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Una bolletta della Tari da pagare è arrivata a un cittadino romano. Il problema è che era intestata a uomo morto da quindici anni. L'episodio che ha dell'assurdo è successo a Roma, a raccontarlo Il Corriere della Sera. Complice del caso bizzarro è la burocrazia capitolina, che inoltra richieste di pagamento di tasse anche a chi, pur volendo, non può più farlo. Così anche i morti si ritrovano a dover spendere soldi per la "‘mozzezza de Roma". Una sorta di "Tari post-mortem".

Il Corriere spiega che il caso è nato per la difficoltà del Campidoglio ad approcciarsi con le nuove tecnologie, che permettono controlli incrociati e di evitare gli errori, come in questo caso imbarazzanti. Il cittadino in questione è un uomo deceduto nell'agosto del 2008, ben quindici anni fa e i famigliari ne avevano dato tempestiva comunicazione. Dunque tutto era in regola dal punto di vista del defunto: certificato di morte, successione degli eredi e nuova situazione della vedova. Anche i pagamenti della famiglia erano regolari. Il bollettino con l’avviso di pagamento della Tar da parte del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale però lo ha raggiunto lo stesso. La vedova insomma si è vista recapitare a casa la bolletta intestata al marito deceduto.

A creare l'errore presumibilmente sarebbe stata la mancata comunicazione tra gli Uffici capitolini dell'Anagrafe e il Dipartimento Risorse Economiche. Non è la prima volta che al Comune di Roma nei vari uffici territoriali accadono episodi al limite, anche se la Tari indirizzata ad un morto pare non sia mai successa prima d'ora: dalle file "chilometriche" per fare la carta d'identità elettronica e agli appuntamenti complicati, quasi impossibili da prendere per documenti e molto altro.