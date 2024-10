video suggerito

A Roma 5mila persone in piazza alla manifestazione per la Palestina e il Libano Circa 5mila persone sono scese oggi in piazza per esprimere la propria solidarietà alla Palestina e al Libano. Il corteo ha sfilato da piazzale Ostiense fino a piazza Vittorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono circa 5mila le persone che oggi hanno partecipato alla manifestazione in sostegno della Palestina e del Libano organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi, dall'Associazione dei palestinesi in Italia e dalla Comunità Palestinese d'Italia. "Ci dispiace molto che la comunità ebraica in Italia non sia ancora scesa in piazza insieme a noi per dire: basta a questa guerra. Sì alla pace", ha detto Yousef Salman, presidente della comunità palestinese di Roma e del Lazio. "Purtroppo il governo israeliano è un governo criminale. Lottiamo contro questa maledetta guerra per la pace", ha aggiunto.

Polemica per le bandiere della pace, portate da Anpi e Cgil: " "Ve lo ripetiamo: noi non la vogliamo la bandiera della pace, vi prego levatela – ha detto al megafono una delle organizzatrici – Noi non vogliamo la pace ma la libertà. E non vogliamo stringere le mani a Israele". Tra gli slogan, ‘Intifada fino alla vittoria', ‘Israele sionista, Israele fascista, Stato terrorista". I manifestanti hanno sfilato da viale Ostiense fino a piazza Vittorio, dove poi si sono sciolti.

Cori contro la Fao al Circo Massimo: quest'anno, l'organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha deciso di togliere dal muro di cinta le bandiere esposte dopo che lo scorso anno un manifestante si era arrampicato e aveva strappato la bandiera d'Israele. "Dove sono le bandiere? Siete ridicoli", hanno gridato dal corteo. Mentre dal camion hanno sottolineato "noi sappiamo quali sono delle bandiere della vergogna. Noi le bandiere palestinesi, invece, le alziamo, perché non abbiamo paura".