Manifestazione per la Palestina oggi a Roma, orari del corteo e percorso: strade chiuse e bus deviati

A cura di Natascia Grbic

Oggi, sabato 12 ottobre, a Roma è ancora giornata di cortei. Dalle 15 alle 20 è in programma una manifestazione per la Palestina, che sfilerà da piazzale Ostiense a piazza Vittorio. Anche questa, quindi, sarà una giornata di cortei subito dopo quella che ha visto Roma blindata per tre manifestazioni e per la presenza nella capitale del premier ucraino, Volodymyr Zelenskyj. Il corteo di oggi per la Palestina, organizzato da Movimento degli Studenti Palestinesi, associazione dei Palestinesi in Italia-Api e dalla Comunità Palestinese d’Italia, passerà per viale Aventino Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Per l'occasione ci saranno strade chiuse e possibili deviazioni o limitazioni di bus, come sottolineato da Roma Mobilità.

Gli orari della manifestazione per la Palestina oggi a Roma

La manifestazione per la Palestina comincerà oggi verso le 15 e terminerà verso le ore 20. Alle 15 è previsto l'inizio del concentramento: una volta che le persone avranno raggiunto piazzale Ostiense, il corteo comincerà a sfilare per le vie di Roma. Una volta arrivata a piazza Vittorio, la manifestazione proseguirà con vari interventi, per poi sciogliersi verso le 20.

Il percorso del corteo per la Palestina il 12 ottobre a Roma

Il corteo partirà da piazzale Ostiense e passerà per viale Aventino Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Arriverà quindi a piazza Vittorio, per poi sciogliersi verso le 20.

Strade chiuse e bus deviati per il passaggio del corteo

La manifestazione produrrà ovviamente modifiche alla viabilità. Le strade potrebbero essere chiuse lungo il passaggio del corteo, mentre alcune linee di autobus potrebbero subire delle deviazioni momentanee. Si tratta delle linee 3Bus-5Bus-14Bus-16-23-30-51-75-77-81-83-85-87-105-117-118-160-280-360-590-649-714-715-716-718-719-769-775-792-C3.

Nel pomeriggio atteso un altro corteo dei sindacati di base

Nel pomeriggio, oltre alla manifestazione per la Palestina, è previsto anche un altro corteo organizzato dai sindacati di base contro l'attuale sistema scolastico. Il corteo è previsto dalle 15 alle 19, da piazzale dell’Esquilino fino a via dei Fori Imperiali, all'altezza di San Pietro in Carcere. La manifestazione passerà in via Cavour e largo Corrado Ricci. Sono previste possibili deviazioni e rallentamenti per lelinee bus 16-51-70-71-75-85-87-117-118-360-590- 649-714- C3