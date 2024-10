video suggerito

Zelenskyj e cortei a Roma, città paralizzata: cinque manifestazioni tra oggi e domani Strade chiuse, soste vietate e linee bus deviate oggi a Roma: venerdì 11 ottobre, con la visita del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi e tre manifestazioni, la città è completamente paralizzata. E domani si replica con altri due cortei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre manifestazioni attraverseranno la capitale venerdì 11 ottobre. In piazza, questa mattina, gli ambientalisti di Friday for Future, mentre nel pomeriggio toccherà al Collettivo 28 Giugno contro la violenza di genere e al centro sociale La Strada per festeggiare i trent'anni dall'apertura. E mentre i tre cortei sfilano per le vie di Roma, la città è al contempo blindata per la visita del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyj. Proprio per la visita del presidente Zelenskyj sono state innalzate le misure di sicurezza, con strade chiuse, soste vietate e modifiche alla viabilità. Ma due manifestazioni sono previste anche per domani: una per la scuola e l'altra per la Palestina.

Manifestazioni oggi a Roma, i cortei in programma venerdì 11 ottobre

Venerdì sono tre i cortei previsti a Roma: quello di Fridays for Future dalle 9 alle 14, quello del Collettivo 28 Giugno alle 17, e quello del centro sociale La Strada dalle 19 alle 22. I giovani ambientalisti di Friday for Future partiranno in corteo da piazzale Ugo La Malfa al Circo Massimo per arrivare a largo Bernardino da Feltre a Trastevere. Passeranno per via delle Terme Deciane, via di Santa Prisca, piazza Albania, via e largo Manlio Gelsomini, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere. Alle 17 sarà la volta del Collettivo 28 Giugno, con un corteo che sfilerà via Roberto Malatesta e via di Tor Pignattara. Dalle 19 alle 22 la manifestazione del centro sociale La Strada da piazza Giancarlo Vallauri a via Giovannipoli. Il corteo sfilerà per piazza Bartolomeo Romano, circonvallazione Ostiense, piazza Eugenio Biffi, piazza Oderico da Pordenone, largo delle Sette Chiese.

Come cambia la mobilità venerdì 11 ottobre

Per quanto riguarda la manifestazione di Fridays for Future che si terrà venerdì mattina, Roma Mobilità fa sapere che ci saranno deviazioni o limitazioni per le linee 3Bus, 8Bus, H, 23, 30, 44, 75, 81, 83, 118, 160, 170, 280, 628, 781, 715, 716, 718, 719, 775 e C3. Previste invece possibili deviazioni per il corteo del Collettivo 28 giugno, che riguarderanno le linee81, 105, 409, 412 e 545. Mentre per la manifestazione de La Strada potrebbero essere deviati i bus669, 670, 792, 715 e 716. Per quanto riguarda invece la visita del presidente Zelenskyj, le strade dove è stata vietata la sosta sono: in via Gerolamo Frescobaldi, via Pietro Raimondi, via Pergolesi, via Saverio Mercadante. Saranno invece chiuse, nella zona del Vaticano, via Rusticucci, vicolo del Campanile e via Scossacavalli.

Domani previsti due cortei a Roma, la mobilità sabato 12 ottobre

Sabato 12 ottobre sono in programma a Roma due manifestazioni. La prima, che si terrà dalle 15 alle 19, è sulla scuola: partirà da piazza dell'Esquilino e arriverà a via dei Fori Imperiali, percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. C'è la possibilità che siano deviate le linee16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714, C3. La seconda, invece, delle associazioni a sostegno della Palestina, si terrà dalle 15 alle 20 da piazzale Ostiense a piazza Vittorio, passando per viale Aventino Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Possibili deviazioni delle linee 3Bus, 5Bus, 14Bus, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 792 e C3.