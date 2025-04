Scontri alla manifestazione contro il ddl sicurezza, corteo bloccato dalle manganellate della polizia Centinaia di persone in piazza del Pantheon a Roma oggi pomeriggio per la manifestazione contro il ddl sicurezza. Si registrano scontri durante corteo, la polizia ha risposto con i manganelli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il ddl sicurezza

Scontri alla manifestazione contro il ddl sicurezza oggi in centro a Roma. Nel pomeriggio di venerdì 4 aprile lavoratori, cittadini e studenti sono scesi in piazza del Pantheon con cartelli, bandiere e striscioni, per protestare contro il Governo Meloni. Nei punti d'accesso alla piazza c'è un dispiegamento di polizia in tenuta anti sommossa e con idranti. Il corteo è partito intorno alle 18.40, dopo l'assemblea-presidio iniziata un'ora prima. La polizia ha manganellato i manifestanti, intenti volersi fare largo in corteo.

A lanciare la mobilitazione la ‘Rete No ddl Sicurezza – A Pieno Regime' formata da 200 associazioni, hanno aderito la Cgil e e i partiti Pd, Avs e Movimento Cinque Stelle. La protesta nasce dalla decisione del Governo Meloni di accelerare sulla trasformazione del ddl sicurezza in decreto legge, prevedendone l'approvazione d'urgenza in sede di Consiglio dei Ministri.

I manifestanti in piazza

Più Europa: "Faremo opposizione durissima"

"Siamo davanti all'ennesimo calcio che questo governo e questa maggioranza danno al Parlamento, tra l'altro per nascondere il fatto che la maggioranza era spaccata rispetto alle richieste del presidente della Repubblica Mattarella – ha commentato tra gli altri il segretario di Più Europa Riccardo Magi – Il ddl sicurezza resta una schifezza. Un esempio è la questione delle detenute madri, delle cannabis light, con migliaia e migliaia di posti di lavoro a rischio. Un approccio securitario e repressivo che non garantirà maggiore sicurezza. Faremo una opposizione durissima visto che a questo punto ricomincerà l'iter di conversione di questo nuovo decreto schifezza e insicurezza per gli italiani".

Governo accelera su trasformazione ddl sicurezza in decreto legge

Il corteo contro il ddl sicurezza

Questa sera mentre si svolge il corteo contro il ddl sicurezza è in programma il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo c'è un nuovo decreto legge, che mette da parte il ddl Sicurezza, riscrivendolo e trasformandolo in decreto, che è stato approvato. All'interno ci sono norme che puniscono maggiormente le proteste e manifestazioni, tutelano le forze di polizia, vietano la cannabis light. Tra i punti principali del testo ci sono questioni sollevate dal presidente Mattarella: sulle detenute madri, sul divieto di acquisto delle sim da parte dei migranti senza permesso di soggiorno e sul potenziamento del ruolo dei Servizi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito il decreto: "Un provvedimento molto importante, sono norme necessarie che non possiamo più rinviare".