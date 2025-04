video suggerito

Manifestazioni per il 25 Aprile 2025 a Roma: orari, percorso dei cortei e strade chiuse Sono diverse le manifestazioni in programma a Roma venerdì 25 Aprile per l’ 80° Anniversario della Liberazione dal nazisfascimo. Dal corteo dell’Anpi all’omaggio all’Altare della Patria del presidente Mattarella fino alla festa della Resistenza a San Lorenzo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 25 Aprile sono in programma diversi cortei a Roma. Nonostante i cinque giorni di lutto proclamati dal governo per la morte di papa Francesco, le manifestazioni per l' 80° Anniversario della Liberazione dal nazisfascimo sono confermate. Dall'omaggio all'altare della Patria del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al corteo dell'Anpi e alle tradizionali iniziative a Porta San Paolo.

Gli orari e il percorso del corteo dell'Anpi a Roma

Il corteo dell'Anpi, Associazione nazionale partigiani, partirà alle 9 da largo Benedetto Bompiani e si concluderà alle 12 a parco Schuster, davanti alla basilica di San Paolo.

Questo il percorso della manifestazione:

via Tommaso Odescalchi, via Flavia Tiziana, via di Santa Petronilla, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Elio Rufino e dopo aver attraversato via Cristoforo Colombo, proseguirà per via Giovanni Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Eugenio Biffi, Circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino, via Ostiense (corsia centrale), Parco Schuster.

Nel primo pomeriggio, alle 14,30, lo stesso corteo raggiungerà piazzale Ostiense e porta San Paolo sfilando lungo via Ostiense.

Possibili chiusure al traffico durante la manifestazione. Previste deviazioni per le seguenti linee Atac: 23, 30, 77, 83, 96, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 719, 775, 780, 792.

Linee bus deviate, proiezione di film storici a Porta San Paolo

Per la festa della Liberazione, iniziative come ogni anno a Porta San Paolo. Anche quest'anno, in occasione della Festa di Liberazione, sulla Piramide Cestia saranno proiettati film storici degli anni della Seconda guerra mondiale. Alle ore 18,30 sarà chiusa al transito via Persichetti e alle 20,30 chiuderà anche il lato di piazzale Ostiense su via del Campo Boario, sino a mezzanotte.

Saranno deviate, dalle 18,30 di venerdì 25 aprile, le linee 23, 30, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 775 e 780.

Il presidente Mattarella all'altare della Patria: linee deviate e strade chiuse

Alle 9,30 di venerdì 25 aprile è in programma in piazza Venezia una cerimonia all'Altare della Patria. All'evento parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dalla notte del 24 aprile scatteranno divieti di sosta nelle zone limitrofe alla piazza e dalle 8 del 25 aprile saranno chiuse al transito: piazza Venezia; via dei Fori Imperiali tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci; piazza della Madonna di Loreto; via del Teatro di Marcello.

Saranno previsti varchi di accesso a piazza Venezia in via dei Fori Imperiali e in piazza Ara Coeli, altezza via del Teatro Marcello.

Dalle 8 sono previste deviazioni delle seguenti linee Atac: 8, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3.

La festa della Resistenza a San Lorenzo

A San Lorenzo, dal 25 al 27 aprile, in programma la Festa della Resistenza, con in programma ottanta eventi organizzati, tra cui lezioni, incontri, spettacoli, concerti, letture, proiezioni e attività per bambine e bambini per rievocare e condividere i valori fondanti della Resistenza italiana. Le iniziative previste sabato 26 aprile si fermeranno durante il funerale di Papa Francesco. Sul sito del Comune di Roma il programma dettagliato della manifestazione.

Il Corteo per la Liberazione a Prati

Infine nei quartieri Prati e Valle Aurelia è in programma un corteo per celebrare la Liberazione. Con partenza a Valle Aurelia, dalle 9,30 alle 13, i partecipanti percorreranno viale Angelico/viale delle Milizie raggiungeranno via Andrea Doria/via Girolamo Savonarola, dove è prevista una sosta di

mezz’ora. Successivamente, si legge sul sito di Roma Mobilità, il corteo raggiungerà via Pomponazzi, percorrendo viale delle Milizie e largo Trionfale, dove è prevista una seconda sosta di due ore per una deposizione di fiori a una targa commemorativa.