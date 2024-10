A fuoco la biblioteca nell’ex cabina telefonica davanti alla scuola: libri bruciati e cenere

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La bibliocabina data alle fiamme in via Pincherle.

Nata dalla passione di cittadini e volontari, era nata da poco davanti alla scuola di via Pincherle. La cabina telefonica era in disuso da tempo quando hanno deciso di darle una nuova vita, con tanta creatività e amore per il prossimo. Nella cabina dismessa, senza più fili o gettoni, era rimasto lo spazio soltanto alcune scaffalature per contenere libri: così è nata la bibliocabina in via Pincherle.

Un passaggio obbligato per famiglie, bimbi e bimbe che ogni giorno si recano nell'istituto comprensivo che porta lo stesso nome della via, un bell'esempio di bene collettivo utilizzato dai più piccoli per continuare ad imparare anche fuori dall'edificio scolastico e per coltivare l'hobby della lettura.

A fuoco la bibliocabina davanti a scuola: cosa è successo

Triste risveglio per famiglie, bimbi e bimbe questa mattina. Stavano per entrare in classe, come ogni giorno, quando arrivati a scuola si sono accorti che la bibliocabina davanti alla scuola era stata data alle fiamme e danneggiata irrimediabilmente. Cabina annerita, scaffali rotti, libri a terra, alcuni con i segni del passaggio del fuoco: un triste spettacolo quello che si sono ritrovati davanti agli occhi grandi e piccini questa mattina.

Il futuro della bibliocabina

La bibliocabina era nata con l'intento di favorire il bookcrossing, cioè lo scambio gratuito di libri e voleva diventare un "punto di scambio di cultura e di condivisione per adulti e bambini". Proprio dal punto in cui, per decenni, sono partite le chiamate a genitori e famiglie, oggi chiunque poteva affacciarsi e prendere un libro in prestito, lasciandone un altro per i prossimi visitatori quando possibile.

Oggi, invece, della bibliocabina restano volumi a terra e tanta cenere. Per il pomeriggio di oggi, verso le 16.30m è stato indetto un flashmob da alcune famiglie della scuola con le associazioni del territorio. L'interrogativo più grande è cosa ne sarà della bibliotechina, un centro della collettività del quartiere e della zona.