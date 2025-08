A Centocelle i vigili accerchiati durante un controllo sulle corse clandestine

I ‘guanti bianchi’ sono stati immediatamente accerchiati da alcuni giovani, tra sgommate e minacce. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte dello scorso 30 luglio in via dei Castani a Centocelle. Alcuni residenti avevano telefonato, preoccupati, segnalando corse clandestine sulle strade del quartiere.

A Centocelle una pattuglia di vigili è stata circondata da un gruppo di ragazzi durante un controllo notturno sulle corse clandestine. In seguito a una segnalazione ricevuta, riporta il Corriere della Sera, sul posto sono arrivati gli agenti del gruppo V Prenestino. I ‘guanti bianchi', però, sono stati immediatamente accerchiati da alcuni giovani, tra sgommate e minacce.

Stando a quanto si apprende, l'episodio è avvenuto intorno all'una di notte dello scorso 30 luglio in via dei Castani a Centocelle. Alcuni residenti avevano telefonato, preoccupati, segnalando corse clandestine sulle strade del quartiere. Una volta arrivati sul posto, gli agenti non hanno trovato macchine impegnate in gare, ma soltanto automobili parcheggiate in doppia fila oppure ferme al centro della carreggiata e hanno cominciato, quindi, a fare multe. Una vettura, in particolare, aveva la targa nascosta da un pezzo di cartone. Il proprietario, un 21enne italiano, ha cominciato immediatamente a insultare i vigili appena ha visto che gli stavano facendo una multa.

Il ragazzo è stato affiancato da altri coetanei e tutti insieme, circa quindici, hanno circondato i tre vigili e hanno cominciato a minacciarli. All'arrivo dei rinforzi alcuni ragazzi si sono allontanati, mentre altri sono rimasti a proteggere il 21enne. Ad un certo punto, quest'ultimo ha aperto il portabagagli dell'auto dei vigili e ha gettato a terra i coni utilizzati per segnalare gli incidenti stradali. Il 21enne è stato identificato insieme agli altri presenti.