A bordo di uno scooter simulano incidente, picchiano un uomo e gli rubano l’orologio da 30mila euro Un uomo di 57 anni è stato preso a pugni da due rapinatori che gli hanno portato via un orologio da 30mila euro. Sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Un uomo di 57 anni è stato rapinato da due banditi mentre stava rientrando nella sua abitazione, a pochi passi da piazza del Popolo. L'aggressione, riportata da Il Messaggero, è avvenuta due giorni fa verso le 18 a Roma, in via Passeggiata di Ripetta. Obiettivo dei due rapinatori, l'orologio da 30mila euro che il 57enne aveva al polso, e che gli hanno sfilato dopo avergli dato un pugno in faccia. I due sono riusciti a prenderlo e poi a scappare, facendo perdere le loro tracce a bordo di uno scooter per le vie del centro di Roma.

Sul posto, chiamati dalla vittima, sono arrivati i poliziotti. Hanno ascoltato il racconto del 57enne, ancora scosso per quanto accaduto, e cominciato le indagini. Al momento i due rapinatori non sono stati ancora rintracciati: gli agenti visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso la fuga dei due, in modo da identificarli.

La modalità della rapina è molto chiara: i due rapinatori, a bordo di uno scooter, hanno simulato un incidente con la berlina guidata dall'uomo, che in quel momento stava rientrando a casa. Il 57enne è sceso dalla macchina per controllare i danni. A quel punto i due lo hanno aggredito, prendendolo a pugni in faccia e gettandolo a terra. Poi gli hanno sfilato l'orologio dal polso, vero obiettivo della loro rapina.

Il 57enne ha riportato delle ferite al volto, fortunatamente non gravi. Ha rifiutato il ricovero in ospedale, ed è stato medicato sul posto dagli operatori del 118. Ha dichiarato agli agenti che i rapinatori erano due uomini italiani, non è chiaro se di Roma. Le indagini sono attualmente in corso.