A bordo di uno scooter si scontrano con un’auto: gravi due ragazzi I due giovani sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale Città di Aprilia. Sul posto gli agenti della polizia locale.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto questa mattina ad Aprilia tra via Giacomo Matteotti, via Aldo Moro e via dei Mille. Secondo le prime informazioni, i due giovani erano a bordo di uno scooter Honda Sh su via Matteotti quando si sono scontrati contro una Opel Corsa guidata da una donna che proveniva da via dei Mille. L'impatto, molto violento, ha sbalzato i due ragazzi dalla sella dello scooter, facendoli finire addosso a un'altra macchina ferma allo stop di via Aldo Moro. Subito sono stati chiamati i soccorsi, intervenuti sul posto con un'ambulanza del 118 che ha provveduto a portarli immediatamente in ospedale. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale di Aprilia, che dovrà accertare cos'è accaduto.

Non è noto se i due ragazzi coinvolti nell'incidente avvenuto stamattina siano in pericolo di morte oppure no. Certo è che sono gravi all'ospedale Città di Aprilia, dove sono ricoverati e affidati alle cure dei medici. Non sarebbe ferita, o perlomeno non in modo grave. la conducente della Opel Corsa che si è scontrata con i due giovani. I vigili urbani stanno facendo i rilievi per verificare cos'è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Con molta probabilità i conducenti di entrambi i mezzi saranno sottoposti ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che si svolgono da prassi in caso di incidenti per verificare la situazione a 360 gradi. Sotto shock la donna alla guida della Opel Corsa e il conducente della Yaris fermo al semaforo, che si è visto piombare sopra i due ragazzi.