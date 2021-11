1727wrldstar è stato scarcerato oggi: è accusato di aver picchiato la fidanzata Arrestato per aver picchiato a sprangate la compagna e per il possesso di stupefacenti, l’influencer è stato scarcerato: da oggi è sottoposto a sorveglianza speciale come raccontato sulle stories del suo profilo Instagram, che mostrano la madre andarlo a prendere fuori il carcere di Rieti e, appena rientrato in città recarsi negli uffici di polizia.

A cura di Redazione Roma

Torna in libertà 1727wrldstar, noto per aver tentato di costruirsi una corriera come influencer con alcuni video diventati virali come "ho preso il muro fratellì", in cui finiva contro un muretto guidando a tutta velocità un'auto sportiva. L'uomo, al secolo Angelo Corradini, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram è tornato oggi in libertà. Nelle stories si vede la madre 1727wrldstar recarsi fuori il carcere di Rieti a prendere il figlio per portarlo a Roma e hanno la data di oggi. Successivamente si vede Corradini recarsi presso gli uffici di polizia del commissariato di San Paolo per ritirare il libretto della sorveglianza speciale a cui l'uomo è da oggi sottoposto con la scarcerazione.

L'arresto per violenza sulla fidanzata

L'influencer era finito in carcere a seguito delle denunce di Simona Vergaro, la fidanzata, che l'aveva accusato di averla picchiata con una spranga. Finita in ospedale è stata dimessa con un mese di prognosi, diverse frattura tra cui quella a una costola e un timpano perforato. Secondo quanto ricostruito l'uomo l'avrebbe aggredita inseguendola fin fuori dalla sua abitazione di Piana del Sole, all'estrema periferia Sud di Roma, da dove era riuscita a scappare anche se nuda per chiedere aiuto. Quando sono arrivati nell'abitazione i carabinieri hanno trovato anche sostanze anabolizzanti, il timbro di un medico utilizzato per falsificare ricette di medicinali da ritirare in farmacia e stupefacenti. Secondo quanto raccontato dalla donna non era il primo episodio di violenza: in passato sarebbe stata coperta di alcol dall'uomo, picchiata e minacciata.