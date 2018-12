Per anni avrebbe violentato le proprie nipotine, prima in Sud America, suo Paese d'origine, e poi anche in Italia. Ora l'uomo, un nonno di 68 anni, è stato arrestato per violenza sessuale dai carabinieri della compagnia di Riccione. Secondo quanto si apprende, il Gip del Tribunale di Rimini, su richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, ha dato esecuzione a un ‘ordinanza di custodia cautelare per il "nonno orco".

Stando alle prime informazioni, il 68enne è stato arrestato per aver perpetrato per anni atti di violenza sessuale sulle due nipotine. Le violenze si sono ripetute per molti anni e il nonno per tutto questo lasso di tempo avrebbe tenuto soggiogate le donne della famiglia, che per questo motivo avrebbero riscontrato difficoltà nel denunciare i comportamenti del nonno.

Le vittime di queste violenze sessuali sono cinque cugine minorenni e le ultime due minori, figlie del figlio, sarebbero state violentate in Italia nel 2017. Oggi le ragazzine hanno 15 e 16 anni e hanno confermato tutto agli inquirenti dopo che la cugina più grande, oggi 29enne, la prima a subire le attenzioni dell'uomo, ha denunciato tutto ai carabinieri. La magistratura ha firmato l'ordine di custodia in soli due giorni e questa mattina i carabinieri hanno proceduto con l'arresto. Secondo quanto si apprende, l'uomo negherebbe ogni addebito e ai carabinieri arrivati a casa per arrestarlo ha detto di essere innocente.