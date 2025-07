video suggerito

Abusa delle allieve minorenni in palestra: arrestato un istruttore di arti marziali di 40 anni La Procura di Teramo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per un istruttore di arti da combattimento di 40 anni: è accusato di aver abusato di due sue allieve minorenni mentre erano in palestra.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un istruttore di arti da combattimento di 40 anni dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazzine minorenni. Nei suoi confronti è scattata un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Roberto Veneziano su richiesta della pm Elisabetta Labanti della Procura di Teramo. Ora l'uomo si trova ai domiciliari.

Stando a quanto emerso dalle indagini della squadra Mobile di Teramo, il 40enne è il titolare di una palestra del Teramano e avrebbe abusato di sue due allieve minorenni. Gli accertamenti della polizia erano iniziati dopo la denuncia presentata dai genitori di una bambina di 11 anni che appunto frequentava la palestra dell'indagato. Poi le indagini hanno portato a un'altra parte offesa e si continua a cercare di capire se ci sono altre vittime.

Tutti gli episodi di violenza sarebbero avvenuti in palestra e mentre erano in corso gli allenamenti. A quanto succedeva in struttura si aggiungono messaggi su whatsappa che il 40enne avrebbe inviato alle minori. Ora le allieve vittime di abusi sono state ascoltate dagli investigatori con il supporto di psicologhe e dei genitori. Intanto si andrà avanti con le indagini fino alla chiusura di queste e con una possibile richiesta di rinvio a giudizio per l'uomo.