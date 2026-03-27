Abusa di una bimba di 8 anni a Lecce spacciandosi per un “guaritore”, la madre era complice: arrestato 70enne

Un uomo di 70 anni di Lecce è stato arrestato per aver abusato di una bimba di 8 anni con la complicità della mamma della minore, anch’ella in manette. L’uomo si spacciava per un guaritore in grado di compiere miracoli. A realizzare i filmati degli abusi, sarebbe stata proprio la madre della piccola.

Ha abusato di una bimba di 8 anni promettendo alla madre di "guarire la minore" da alcuni problemi di salute perché "baciato dalla Madonna di Medjugorje". È questa l'accusa rivolta a un 70enne di Lecce che, dopo l'arresto, deve rispondere di violenza sessuale su una minore. Agghiacciante è il racconto degli abusi perpetrati sulla minore dall'anziano che si spacciava per un guaritore in grado di compiere miracoli: ad accompagnare la bimba a casa del 70enne sarebbe stata proprio la madre di quest'ultima, arrestata perché ha partecipato alle violenze filmandole con lo smartphone.

Durante l'interrogatorio, la donna ha risposto ad alcune domande, affermando di aver cercato il 70enne per "curare alcuni problemi di salute della figlia". L'uomo avrebbe iniziato a chiedere foto delle parti intime della minore e in seguito sono iniziati gli incontri. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati, è emerso che foto e filmati di natura pedopornografica sarebbero stati realizzati dalla madre alla presenza del 70enne.

La 52enne avrebbe detto alle autorità di aver inizialmente contattato il 70enne su suggerimento di alcuni conoscenti per dei problemi alla pelle della figlia. Successivamente, avrebbe continuato a parlare con l'uomo per altri problemi di salute della minore. Il 70enne ha approfittato della situazione organizzando veri e propri incontri per abusare della bambina.

Leggi anche Faceva violentare la figlia di 8 anni e la filmava: donna di 53 anni e 71enne arrestati in Salento

Le indagini sono partite dalla denuncia del padre di un'altra minorenne del Salento, una 17enne che sarebbe stata convinta dal 70enne a inviare foto intime nel tentativo, anche in questo caso, di risolvere problemi di salute. Il papà dell'adolescente si sarebbe accorto delle foto e, dopo aver affrontato l'anziano, ha portato il materiale ai carabinieri. Da qui sono partiti gli approfondimenti che hanno fatto emergere la storia di violenze della bimba di 8 anni, costretta dalla madre a recarsi a casa dell'uomo.