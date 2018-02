“Una insegnante che augura la morte di un poliziotto andrebbe licenziata su due piedi”, afferma il segretario del Pd Matteo Renzi. Un attacco durissimo e una presa di posizione netta contro una donna – che ha affermato di essere un’insegnante – che durante le manifestazioni di Torino della scorsa settimana ha augurato la morte e aggredito verbalmente alcuni agenti delle forze dell’ordine che erano schierati per evitare qualsiasi contatto con i sostenitori di CasaPound, in piazza per il comizio del loro candidato premier Simone Di Stefano.

L’insegnante ha tentato di spiegare il perché di quella frase: “Ho augurato la morte ai poliziotti perché in questo momento stanno proteggendo il fascismo. Io mi sarei potuta trovare con il fucile in mano contro questi individui – ha affermato davanti alle telecamere di Matrix – non ho sbagliato ad augurare loro la morte”. Durante quella manifestazione si sono registrati scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, con alcuni agenti colpiti da bombe carta riempite con chiodi e altri oggetti. In un video si sente la donna insultare i poliziotti, urlando contro di loro: “Dovete morire, mi fate schifo, siete dei vigliacchi, fascisti di merda”.

Renzi ha commentato questo episodio nella stessa trasmissione di Canale 5, Matrix, che ha pubblicato il video della donna che tentava di spiegare il motivo delle sue frasi. “Per me – ha affermato il segretario del Pd – quell’insegnante va licenziata perché è una persona pericolosa per l’educazione dei ragazzi che le sono affidati e chi picchia un carabiniere non è uno che ha una ideologia, ma un criminale che va assicurato alle patrie galere. Su questi temi non ci dovrebbe essere divisione, ma bisogna evitare la deriva pistolera”.