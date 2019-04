"Sono distrutta, la mia vita è rovinata". Sono le parole di Tatum Price, la madre di Carson, il 13enne trovato privo di sensi in un parco del sud del Galles e poi deceduto in ospedale poco dopo. “Il mio bambino se n'è andato, la mia vita non ha più senso" ha scritto la donna in un post di Facebook dopo la tragedia avvenuta la scorsa notte. Gli agenti della polizia di Gwent stanno indagando sull'incidente e stanno trattando la morte del ragazzino come "inspiegabile".

Trovato morto in un parco

"Stiamo pensando a te, Tatum e alla tua famiglia in questo momento straziante", è il commento di Kelly Wall, amica della donna. Fiori e tributi sono stati lasciati sulla scena: ‘RIP Carson, ci mancherai. Vola in alto”. La polizia è stata chiamata intorno alle 19.20 a nel parco di Ystrad Mynach in Caerphilly Road, nel distretto di contea di Caerphilly. L’adolescente è stato immediatamente trasferito allo University Hospital of Wales, di Cardiff, dove è morto. L'ispettore capo Sam Payne ha dichiarato: "In questo momento le indagini sono in corso. Siamo ancora nelle fasi iniziali. Gli specialisti stanno lavorando per determinare l'esatta causa della morte e i nostri pensieri vanno alla famiglia e gli amici di Carson”.

Le condoglianze

Il dirigente della Lewis High School di Pengam, Chris Parry, ha dichiarato: "È con immensa tristezza che abbiamo sentito questa terribile notizia: uno dei nostri alunni è tragicamente scomparso. Tutti nella nostra scuola sono scioccati e devastati dalla perdita di Carson. Sono sicuro che tutti nella nostra comunità si uniranno a noi per condividere le nostre più sentite condoglianze con gli amici e la famiglia in questo momento terribile."