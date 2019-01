L'Italia è sempre più spaccata sul decreto Salvini. Le Regioni hanno deciso di ricorrere alla Corte costituzionale contro il decreto Sicurezza. Dopo Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, è arrivata la Regione Umbria. Nella seduta della Giunta, che ha approvato la mozione, l'assessore Antonio Bartolini ha evidenziato come il provvedimento presenti profili di "palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia residenziale pubblica".

Secondo l'assessore Bartolini, così è spiegato in un comunicato della Regione, il decreto, nell'eliminare i permessi di soggiorno per motivi umanitari e togliendo il diritto di residenza ai richiedenti asilo (su cui diversi sindaci stanno esercitando il diritto di obiezione di coscienza) "sta creando un vero e proprio ‘caos' normativo e legislativo e confusione nelle responsabilità dei funzionari di Regione, Asl, Agenzie e Comuni e parallelamente una ‘corsa ad ostacoli' per gli stranieri che, entrati con un regolare permesso di soggiorno, oggi o sono riportati, con legge dello Stato, nella clandestinità e nell'irregolarità o gli viene tolta la residenza". Con la conseguenza che "i vari diritti riconosciuti, soprattutto mediante la legislazione regionale, come il diritto alle cure mediche e ad usufruire dei servizi sanitari, il diritto allo studio, comprese le provvidenze per gli studenti universitari, la formazione professionale che viene erogata soprattutto agli immigrati, con benefici per il nostro apparato produttivo, o vengono compromessi o ne viene aggravato l'esercizio, per cui il percorso all'integrazione viene interrotto determinando insicurezza sociale".

Ora anche il Lazio valuta il ricorso. Il governatore Nicola Zingaretti ha dato alle Asl la direttiva di non interrompere l'assistenza sanitaria a nessuno indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche. "Nella legge regionale di bilancio abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per non far chiudere gli Sprar", cioè i centri di accoglienza dei migranti diffusi sul territorio, ha sottolineato Zingaretti.

In Piemonte il presidente Sergio Chiamparino lo ha spiegato stamattina, in una intervista a Sky Tg24: "Ho avuto conferma dalla nostra avvocatura che su questo si sta anche confrontando con i colleghi della Regione Toscana, che esistono le condizioni giuridiche per il ricorso alla Consulta perché il decreto impedendo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avrà ripercussioni sulla gestione dei servizi sanitari e assistenziali di nostra competenza".

"Non si tratta di disobbedienza – ha aggiunto – piuttosto di obbedire al principio fondamentale secondo cui una persona che sta male deve essere curata". Il capofila di questa ‘rivolta' è stato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che mercoledì 2 gennaio ha deciso, con una nota datata 21 dicembre, di sospendere l'applicazione dell'articolo 13 del dl Sicurezza, quello relativo all'iscrizione all'anagrafe, in attesa di accertamenti dei profili di incostituzionalità della legge voluta dal ministro Salvini. Nel capoluogo palermitano intanto l'ufficio anagrafe del comune sta raccogliendo le istanze dei migranti richiedenti asilo, che chiedono appunto l'iscrizione per ottenere la residenza; e c'è attesa per capire se saranno accolte sulla scorta delle indicazioni del sindaco Orlando. Oggi, davanti agli uffici dell'anagrafe di viale Lazio c'erano diverse pattuglie della polizia municipale.

Alcuni dei migranti, che si trovavano lì in attesa, non erano a conoscenza della situazione: "Io vivo a Palermo da dieci anni e lavoro, se non mi rinnovano la carta d'identità che faccio? Devo ricominciare da zero?" ha chiesto incredulo un migrante del Bangladesh.