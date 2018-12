In poco meno di 72 ore a Ragusa, in Sicilia, si sono registrate due aggressioni a sfondo omofobo con insulti e lanci di bottiglie. L'ultima in ordine temporale si è verificata nella serata di ieri, martedì 18 dicembre: una delegazione dell'Arcigay, presieduta da Igor Marco Garofalo, è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi, che hanno cominciato a urlare e a chiamarli "Fro..". È lo stesso Garofalo tramite il suo profilo Facebook a denunciare l'accaduto, con tanto di video: "Da 100 metri di distanza, un gruppo di bulli vedendoci iniziano a urlare ‘froci i froci’ – si legge sul social network -. Alla nostra indifferenza e al consiglio a non reagire e ripararci in un negozio di scarpe, il gruppo di teppisti si innervosisce e si sente che gli altri del branco dicono ‘a questi li dobbiamo fracassare pure'". Non contenti, hanno anche lanciato una bottiglia di birra che per poco non ha colpito il presidente dell'associazione.

Il gruppo era appena uscito da un incontro con i commissari straordinari di Vittoria, dove si è discusso dell'altro attacco, avvenuto venerdì scorso ai danni di un ventenne, che aveva raccontato tutto alla polizia. A circondarlo, offenderlo e picchiarlo con violenza alla testa, al torace e al volto, è stato un gruppo di minorenni. Il giovane è stato soccorso da un passante che aveva accolto la sua richiesta d'aiuto e trasferito in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Dal confronto tra il prefetto e la delegazione è stato tuttavia stilato un protocollo d’intesa che educherà insegnanti e alunni nelle scuole con un progetto sovvenzionato tutto da Arcigay, dal tema "Educare alle Differenze" sulle discriminazione di genere e per orientamento sessuale.