Visione Comune, Elly Schlein lancia la rete trasversale per una nuova giustizia sociale e climatica “Siamo già in tante e tanti, trasversalmente alle forze sociali e politiche, a condividere una visione comune, che tenga insieme la giustizia sociale e climatica. Incontriamoci, discutiamone”: Elly Schlein presenta la sua nuova iniziativa, Visione Comune.

A cura di Annalisa Girardi

Elly Schlein, ex parlamentare europea e vicepresidente della Regione Emilia Romagna, ha lanciato "Visione Comune", una rete trasversale di forze sociali e politiche che condividono una prospettiva che unisce la giustizia sociale e climatica. L'appuntamento è a Roma per il prossimo 19 marzo. Insieme a lei sono già tanti i volti noti che parteciperanno: ci sono il deputato del Partito democratico Alessandro Zan, quella dei Verdi Rossella Muroni, il senatore di Liberi e Uguali Sandro Ruotolo, la sardina Jasmine Cristallo e molti altri.

"Siamo già in tante e tanti, trasversalmente alle forze sociali e politiche, a condividere una visione comune, che tenga insieme la giustizia sociale e climatica. Incontriamoci, discutiamone, proviamo a unire gli sforzi su battaglie comuni e proposte concrete", annunciano all'unisono sui propri canali social.

Schlein aveva parlato di questo nuovo ecosocialismo da costruire, un campo progressista, ecologista e femminista, alcuni giorni fa in un'intervista con Fanpage.it. Occasione in cui aveva presentato il suo nuovo libro, una sorta di manifesto per questa nuova visione condivisa e comune. "Le disuguaglianze sociali si tengono insieme con i problemi climatici e l'esigenza doppia di combattere entrambi si sta facendo largo nella società. In particolare nelle mobilitazioni delle giovani generazioni. Alla politica manca la visione di tenere assieme ciò che è già assieme nelle piazze", ci aveva detto la vicepresidente dell'Emilia Romagna.

E sull'identità di questo nuovo campo aveva aggiunto: "Le forze politiche e sociali che non sono di destra devono incontrarsi, vedere su cosa sono d'accordo e tradurre il tutto in proposte molto concrete. Sempre, però, a partire dall'inscindibilità tra questioni ambientali e sociali e guardando ad alleanze internazionali. C'è bisogno di un campo ecologista, progressista e femminista che oggi non c'è o quanto meno non ha chiarito quale sia il suo progetto per battere le destre".