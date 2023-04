Via libera in Cdm al decreto Siccità e per le assunzioni nella PA, slitta quello sulla Concorrenza Via libera del Cdm al decreto Siccità, che istituisce una cabina di regia per contrastare il fenomeno, e a quello per le nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione. Slitta invece (di nuovo) l’ok al ddl Concorrenza. Durante il Cdm è arrivata anche la telefonata di Silvio Berlusconi.

A cura di Annalisa Girardi

Il decreto Siccità e quello per le assunzioni nella Pubblica amministrazione sono stati approvati in Consiglio dei ministri. Slitta invece il via libera al ddl Concorrenza, uno degli obiettivi del Pnrr che era già stato rinviato la scorsa settimana. Fonti di governo fanno sapere che starebbe andando avanti l'esame del provvedimento, ma l'ok definitivo sarebbe ancora lontano. Durante la riunione è arrivata anche la telefonata di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele, che avrebbe parlato in particolare con Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Il decreto Siccità

Per quanto riguarda la questione siccità, con l'approvazione del decreto nasce una cabina di regia per far fronte al problema della scarsità idrica. Sarà incardinata presso la presidenza del Consiglio, ma presieduta dal ministro delle Infrastrutture, il leader leghista Salvini. Proprio una nota del Mit precisa che con il via libera si prevede di snellire le procedure di autorizzazione e di rendere più veloce l'iter per realizzare le infrastrutture idriche.

"Semplificazioni anche per le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate, sino al 31 dicembre 2023, e per la realizzazione di impianti di desalinizzazione. Alle opere ritenute urgenti per il contrasto della crisi idrica si applicheranno procedure semplificate e si ridurranno i tempi per le attività di verifica dell’impatto ambientale", si legge ancora nella nota del ministero.

Entro il 30 settembre si prevede anche che le Regioni possano "intervenire per mettere in efficienza gli invasi esistenti, in particolare attraverso le attività di manutenzione da fanghi e sedimenti". Per quanto riguarda il commissario straordinario per la siccità, resterà in carica fino al 31 dicembre 2023, ma l'incarico sarà prorogabile per un altro anno: "Interverrà con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e sulla gestione delle risorse idriche".

Il decreto per le assunzioni della PA

Per quanto riguarda invece il provvedimento sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, questo prevede tra le altre cose delle assunzioni per le forze di sicurezza. Quindi Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. Secondo quanto raccontano fonti governative si starebbe parlando di 2.100 assunzioni per le forze di sicurezza (e oltre 3mila in totale).

Previsto anche, fanno sapere le stesse fonti, un aumento del compenso fino al 30% per i ricercatori che vincono finanziamenti di ricerca. Si tratterebbe di un'iniziativa per "incentivare i dottori di ricerca a rimanere in Italia e, allo stesso tempo, per attrarne di nuovi dall'estero".