Tassare gli extraprofitti delle banche per abbassare le rate dei mutui, la proposta di Giuseppe Conte Le rate dei mutui continuano ad aumentare, seguendo la strategia della Banca centrale europea per frenare l’inflazione. La proposta del Movimento 5 stelle, esposta da Giuseppe Conte, è arrivata oggi: tassare i profitti in più che starebbero facendo le banche per redistribuirli.

A cura di Luca Pons

"Prelevare da profitti ingenti, per redistribuirli, è un'operazione necessaria dal punto di vista economico, sociale e morale". Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa a Montecitorio, ha lanciato la proposta del Movimento 5 stelle per intervenire contro l'aumento delle rate dei mutui che nelle scorse settimane ha colpito chiunque abbia un mutuo a tasso variabile.

"In questi mesi abbiamo visto il governo occuparsi di rave party, di chi ha bisogno di girare con valigette con 5mila euro in contanti, di trovare nuovi finanziamenti per aumentare la produzione e la cessione di armi. Noi ci stiamo dedicando ad altre priorità, abbiamo posto un'attenzione costante alla bolla dei mutui", ha chiosato Conte.

"Ci sono forti squilibri nel mercato, gli extraprofitti vanno tassati"

Uno dei motivi per la nascita di questa ‘bolla' è che, nel tentativo di contenere l'inflazione e quindi la salita dei prezzi, la Banca centrale europea dall'anno scorso ha ripreso ad alzare i tassi di interesse sui prestiti. Così, chi aveva un mutuo a tasso variabile – o chi deve accendere un mutuo di qualunque tipo – si trova oggi a dover pagare rate molto più alte rispetto a un anno fa. Da una parte, questa strategia sembra aver funzionato per rallentare i ritmi dell'inflazione. Dall'altra, però, i rialzi dei mutui hanno raggiunto picchi significativi. Il leader M5s ha ricordato che "siamo arrivati ad aumenti del 65% per chi ha un mutuo a tasso variabile".

Leggi anche Quanto salgono le rate dei mutui con i nuovi tassi d'interesse decisi dalla Bce

Il Movimento 5 stelle, ha detto Conte, ha "fatto già delle proposte, rimaste inascoltate". Ad esempio, "abbiamo detto al governo: interveniamo per tassare gli extraprofitti". La tassazione degli extraprofitti, cioè i guadagni in più di alcune grandi aziende in seguito a situazioni particolari (le aziende farmaceutiche durante la pandemia, le aziende energetiche durante il caro bollette, le banche con il caro mutui) è da tempo uno dei punti su cui parte delle opposizioni insiste.

"Quando si creano squilibri forti del mercato, ci sono delle imprese che fatturano in modo extra-ordinario: non chiediamo di sconvolgere le regole del mercato, non andiamo contro le imprese, ma prelevare da profitti ingenti per redistribuirli credo sia un'operazione necessaria dal punto di vista economico, sociale e morale", ha concluso Conte.

Silvestri (M5s): "Abbiamo portato il tema in Parlamento e il governo ha voltato le spalle"

Anche Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento, ha parlato sul tema. "Siamo intervenuti già sette volte, ponendo il tema in parlamento, ma per sette volte il governo ha voltato le spalle non tanto alle nostre soluzioni, quanto piuttosto alle difficoltà che le persone stanno vivendo", ha detto Silvestri. "Quando abbiamo cominciato a denunciare questo problema gli aumenti arrivavano massimo al 30-35%, ma la Fed ha già annunciato che ci saranno altri due aumenti rispetto alla situazione contingente".

Secondo il deputato, "se guardiamo gli utili che stanno ottenendo alcune banche, si parla di importi che vanno dal 48% al 200%: la soluzione è, dunque, tassare quella parte di utile che le banche stanno ottenendo su questo aumento, tassando gli extra profitti e aiutando chi non ce la fa".

Per di più "abbiamo registrato la disponibilità di alcune banche a lavorare in tal senso, a patto che questi fondi possano andare a chi ora si trova in difficoltà. Il M5s ha detto al governo tutte queste cose, attraverso un dialogo diretto con la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto è che questo distacco dalla realtà dimostra mancanza di coraggio nei confronti dei temi fondamentali del Paese", ha concluso Silvestri.