Tassa patrimoniale contro la dispersione scolastica, passa alla Camera l’odg di Sinistra italiana È passato alla Camera, con il parere favorevole del governo Meloni, un ordine del giorno presentato da Sinistra italiana che apre a una nuova tassa patrimoniale sopra i 500mila euro. Lo scopo dell’imposta sarebbe quello di contrastare la dispersione scolastica, e si chiamerebbe Next generation tax.

A cura di Luca Pons

Sinistra italiana ha presentato un ordine del giorno che chiedeva al governo Meloni di valutare la possibilità di introdurre una nuova tassa patrimoniale. Contro le aspettative, il governo l'ha accolto, pur chiedendo una riformulazione, e quindi non è nemmeno stato necessario andare ai voti. Così, l'odg a prima firma Nicola Fratoianni è stato adottato.

La riformulazione chiesta dal governo, peraltro, non ha trasformato il testo. Semplicemente, mentre nella sua versione originale il testo impegnava l'esecutivo ad adottare la patrimoniale nel prossimo provvedimento utile, dopo la modifica la richiesta è più semplicemente di "valutare l'opportunità" di farlo. Ma la sostanza, cioè una tassa sui grandi patrimoni, è rimasta la stessa. Per questo il parere del governo di centrodestra, da sempre duramente schierato contro le patrimoniali (tema che ciclicamente si ripresenta in Italia), ha sorpreso molti.

Nel testo dell'ordine del giorno si chiede di valutare una "next generation tax, che colpirebbe i patrimoni delle persone fisiche solo se superiori ai cinquecentomila euro". Nel patrimonio si considererebbe "il complesso, in Italia e all'estero, delle proprietà immobiliare valutate sulla base dei valori catastali, non di quelli di mercato", e anche "degli investimenti finanziari, delle giacenze bancarie e dei beni mobili di lusso", In cambio, si cancellerebbero le altre tasse sugli stessi beni: "Imu, imposte sui conti correnti e sui depositi titoli, imposte di bollo".

La stima di Sinistra italiana è che questo genererebbe "un gettito stimato di dieci miliardi di euro". Questi soldi servirebbero – almeno questa è la richiesta di Si al governo – per "combattere la dispersione scolastica" e così "assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'università, in modo completamente gratuito".

La reazione immediata è arrivata non tanto dai parlamentari del centrodestra, che nell'immediato hanno scelto di non commentare la decisione del governo di dare il suo sostegno a questa proposta, ma da una parte dell'opposizione. Luigi Marattin, deputato di Italia viva, ha infatti attaccato la proposta, la maggioranza e il governo Meloni: "Questo ordine del giorno di Fratoianni chiede di introdurre una nuova patrimoniale, noi di Azione e Italia viva eravamo pronti a votare ferocemente contro", ha scritto su Twitter. "Ma il governo Meloni-Fratoianni ha deciso di accoglierlo direttamente senza neanche metterlo ai voti. Ed è quindi pronto a valutare una nuova patrimoniale".