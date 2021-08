Tamponi a prezzi calmierati anche nelle strutture sanitarie: 8 euro per i minori, 15 per gli adulti Dopo l’accordo siglato con le farmacie, arriva anche quello con le strutture sanitarie private per i tamponi antigenici a prezzi calmierati: i minori tra i 12 e i 18 anni pagheranno i test rapidi 8 euro, mentre per gli adulti al di sopra dei 18 anni avranno un costo di 15 euro. L’iniziativa ha lo scopo di aiutare soprattutto i più giovani che necessitano del green pass per accedere ad alcuni luoghi ed eventi.

Tamponi antigenici a prezzo calmierato anche nelle strutture sanitarie private. Dopo l’accordo chiuso con le farmacie, il governo e la struttura commissariale hanno siglato un protocollo anche con le strutture sanitarie per effettuare test rapidi utili per il rilascio del green pass. Si garantirà, quindi, la somministrazione di tamponi antigenici validi per la certificazione digitale a un prezzo calmierato: 8 euro per i minorenni e 15 euro per gli over 18. Il protocollo, siglato dal commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede le stesse condizioni già predisposte per le farmacie con l’accordo siglato ieri. Questo nuovo protocollo sarà valido per le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate da Regioni e Province autonome.

I prezzi dei tamponi nelle strutture sanitarie private

Nelle strutture sanitarie aderenti i test antigenici rapidi costeranno quindi 8 euro per i minori tra i 12 e i 18 anni, mentre il prezzo sarà di 15 euro per gli adulti over 18. Come già previsto per il protocollo con le farmacie, per il test per i minori si prevede anche un contributo da parte dell’amministrazione pubblica pari a sette euro, che si vanno aggiungere agli otto euro già pagati dall’utente, per una remunerazione complessiva per le strutture sanitarie che è pari a 15 euro. Lo stesso prezzo del tampone per gli adulti.

I tamponi a prezzo calmierato per i giovani

Il protocollo siglato con le strutture sanitarie avrà validità fino al 30 settembre: l’obiettivo di questa intesa, così come avvenuto per le farmacie, è quello di aiutare soprattutto i più giovani a effettuare i tamponi a prezzi bassi per poter accedere al green pass, considerando che proprio i minori molto spesso non possono ancora vaccinarsi in quanto in alcune Regioni sono in attesa di essere chiamati per la somministrazione. L’elenco delle strutture sanitarie private aderenti sarà pubblicato sul sito internet della struttura commissariale.