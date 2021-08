Green pass, arrivano tamponi a prezzi calmierati in farmacia: 8 euro per minori, 15 per adulti Il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha siglato il protocollo per il pagamento a prezzo calmierato dei tamponi antigenici in farmacia: i test, in caso di esito negativo, permetteranno di avere il rilascio del green pass. Per i minori dai 12 ai 18 anni il prezzo è di 8 euro, per gli over 18 è di 15 euro.

A cura di Stefano Rizzuti

Tamponi al costo di 8 euro per i minori dai 12 ai 18 anni e di 15 euro per tutti gli over 18. È quanto prevede il protocollo siglato nel pomeriggio e riguardante i test antigenici rapidi da effettuare in farmacia e validi per il rilascio del green pass. L’arrivo dei prezzi calmierati per i tamponi era stato annunciato dopo la decisione di rendere obbligatorio il green pass per accedere ad alcuni luoghi ed eventi, obbligo che scatterà dal 6 agosto. Oggi è stato firmato il protocollo d’intesa per i prezzi calmierati dei test necessari per la certificazione digitale: l’accordo è stato siglato dal commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dai presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite. I tamponi verranno effettuati a questi prezzi, ridotti, solamente nelle farmacie aderenti all’iniziativa.

I prezzi dei tamponi calmierati

Per i minori compresi tra i 12 e i 18 anni il prezzo calmierato sarà di 8 euro. Per le persone con più di 18 anni il prezzo sarà fissato a 15 euro. Come spiega una nota della struttura commissariale, per i test ai ragazzi dai 12 ai 18 anni le farmacie riceveranno un contributo da parte dell’amministrazione pubblica corrispondente a 7 euro. Quindi per le farmacie la remunerazione complessiva sarà di 15 euro, di cui 8 pagati dall’utente e 7 dall’amministrazione pubblica. I 15 euro comprendono non solo la prestazione professionale da parte della farmacia, ma anche i costi di approvvigionamento dei test, del materiale di consumo e degli oneri logistici.

I tamponi in farmacia per il green pass

Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi al chiuso come cinema, ristoranti, palestre, teatri e anche per l’ingresso ad alcuni eventi. Dal primo settembre, poi, dovrebbe essere esteso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza come navi, aerei e treni. Per effettuare i tamponi si potrà prenotare autonomamente in farmacia, dove si dovrà dare priorità alla fascia d’età 12-18 anni. Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre e per sapere quali sono le farmacie aderenti verrà pubblicata una lista sul sito internet della struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus.