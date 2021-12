Stato d’emergenza, governo valuta proroga oltre il 31 dicembre: anche il Pd a favore Il governo sta considerando l’ipotesi di prorogare lo stato d’emergenza oltre la scadenza del 31 dicembre, anche alla luce della situazione negli ospedali e nelle terapie intensive.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato una possibile proroga dello stato d'emergenza oltre il 31 dicembre, quando in teoria la misura dovrebbe cessare. "Lo stato di emergenza può essere utile perché ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale. Può essere dunque ragionevole prorogare lo stato di emergenza. Se questo serve per permetterci una gestione più agile, ben venga lo stato di emergenza", ha detto il membro dell'esecutivo a Rai news 24.

Anche il Partito Democratico sarebbe a favore di un prolungamento della norma oltre la scadenza già fissata: "Troviamo fuori luogo quando si mette in dubbio l'emergenza sanitaria. Lo dico chiaro: il Pd è per la proroga dello stato di emergenza sanitaria perché siamo in piena emergenza e speriamo che non ci siano leader politici e ministri contrari. È facile parlare da Roma su come si organizza una corsia sanitaria ma poi è tutto su spalle delle amministrazioni locali e una serie di cose si possono fare solo con l'emergenza sanitaria che deve essere chiara", ha dichiarato l'ex ministro e responsabile economico del Pd Francesco Boccia, a Radio Immagina.

"La situazione degli ospedali e delle intensive in molte regioni italiane, impone di fatto la proroga dello stato d'emergenza. Ci vuole ancora molta attenzione, prima di uscire dall'incubo Covid", ha scritto Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.

Sulla stessa linea Forza Italia: "La pandemia purtroppo non è un brutto ricordo, è ancora tra noi. Ed è quindi importante che il Paese e soprattutto le Regioni possano avere a disposizione gli strumenti necessari per contrastare in modo efficace il virus, e per continuare a correre sulle vaccinazioni. La struttura del generale Figliuolo, ad esempio, è una ricchezza che va assolutamente preservata. Per questo ritengo possa essere utile, in questa particolare fase, prorogare ancora per qualche mese lo stato d'emergenza", ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, interpellato da "Il Giornale".

Scettico invece il leader della Lega Matteo Salvini, che nonostante l'aumento dei casi e la diffusione della variante Omicron, non vede l'urgenza di programmare adesso una proroga: "Della proroga dello stato di emergenza ne parleremo quando ce lo proporranno", ha detto a margine di una iniziativa della Lega al Gattile del Verano. "Gli italiani – ha detto a LaPresse – stanno rispettando le regole, si stanno sacrificando, si stanno vaccinando. Più rispettosi di così è impossibile, e contiamo che il peggio sia alle spalle".

Cosa è lo stato d'emergenza

Lo stato d’emergenza per il coronavirus è stato dichiarato per la prima volta il 31 gennaio 2020. Con la dichiarazione dello stato d’emergenza si ricorda che vengono attribuiti al governo e alla Protezione Civile poteri straordinari, permettendo alle autorità di intervenire in deroga alle disposizioni vigenti. Lo stato d’emergenza permette inoltre di emanare norme speciali con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, sempre nel rispetto della Costituzione. Tra gli interventi speciali rientrano i dpcm e le ordinanze ministeriali, strumenti largamente utilizzati dal governo nella gestione della pandemia.

In genere la durata della misura è di 12 mesi, ma è prorogabile per non più di altri 12 mesi, rispetto alla prima scadenza. Ma si può prorogare ulteriormente lo stato d’emergenza, anche oltre i 24 mesi, ma in questo caso è necessario un passaggio legislativo in Parlamento (non basta una disposizione varata dal Consiglio dei ministri).