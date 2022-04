Speranza: “Circolazione virus ancora alta, la pandemia non è finita” Il ministro della Salute Speranza ha ribadito che pur essendo finito lo stato d’emergenza la pandemia continua: “In questo momento la circolazione virale nel nostro Paese è ancora molto alta”.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ministro della Salute Speranza in un intervento alla Camera ha ricordato che la fine dello stato d'emergenza, lo scorso 31 marzo, non equivale alla fine della pandemia di Covid-19.

"Voglio ricordare che in questo momento la circolazione virale nel nostro Paese è ancora molto alta. La fine dello stato d'emergenza non significa la fine della pandemia che, invece, è ancora in corso. Come sempre, poi, il governo valuterà l'evoluzione del quadro epidemiologico e adatterà le proprie misure ad un monitoraggio del quadro stesso che continuiamo ad osservare con la massima attenzione e la massima prudenza". Il riferimento è soprattutto all'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, misura che dovrebbe in teoria terminare a maggio, ma su cui il governo sta ancora discutendo: una data per l'eliminazione dell'obbligo ancora non c'è, l'esecutivo dovrebbe riunirsi nelle prossime settimane per capire come procedere.

Il ministro Speranza ha elencato i numeri della campagna vaccinale italiana, sottolineando "che sono tra i migliori del mondo: a stamattina alle 7, la prima dose è stata fatta dal 91,39 per cento delle persone sopra i 12 anni, la seconda dose dall'89,87 per cento di questa stessa platea e per il booster siamo arrivati, a stamattina, a 38.938.818 persone". Secondo Speranza "la nuova fase che stiamo aprendo e di cui si discute è figlia, prima di tutto, di questi numeri e anche di un utilizzo significativo del green pass e di tutte le norme in materia di obbligo vaccinale che indubbiamente hanno favorito delle percentuali così alte".

A proposito del tema della conferma dell'obbligo vaccinale e la sanzione della sospensione dal lavoro per tutto il personale sanitario e non sanitario che lavora in strutture sanitarie e sociosanitarie, previsto dal decreto del 24 marzo, il responsabile della Salute ribadisce che "la ratio della norma è molto semplice ed è da ricondursi alla necessità di tutelare il più possibile, con ogni prudenza possibile, i luoghi a cui hanno accesso le persone più fragili. Questo è vero sicuramente per gli ospedali, è vero per gli studi ambulatoriali ed è vero, in modo particolare, per le Rsa dove è ancora molto opportuno tenere il massimo livello di attenzione, anche sulla base delle esperienze non semplici che abbiamo vissuto in altre stagioni del Covid".