Per la maggior parte degli italiani se la campagna vaccinale non sta andando come dovrebbe è colpa delle Regioni: lo dice un sondaggio dell'Osservatorio Emg Different sulla gestione dell'emergenza coronavirus e del Piano vaccini da parte del governo. Per il 38% degli intervistati, la principale responsabilità delle disfunzioni nella somministrazione dei vaccini anti-Covid nel nostro Paese è delle Regioni, contro il 31% che crede invece sia del governo centrale. Per il 25% è dell'Europa.

Per quanto riguarda la fiducia nel governo di Mario Draghi il trend nei consensi è pressoché stabile rispetto a una settimana fa: il 40% dei cittadini mantiene un parere positivo del nuovo esecutivo, anche se cresce leggermente (di due punti) il bacino di coloro che invece hanno un giudizio negativo sulla squadra Draghi. In calo anche la fiducia allo stesso presidente del Consiglio, che si mantiene però al primo posto nella classifica dei leader politici più apprezzati con un punteggio di 56 (-3). Draghi è seguito da Giuseppe Conte, anche lui in lieve discesa con 41 punti (-1). Stesso punteggio per Giorgia Meloni, che però è in leggera crescita (+1). Dietro di lei, stabile, Matteo Salvini con 34 punti. A seguire troviamo due leader locali: sono il governatore del Veneto Luca Zaia (34, +1) e quello dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini (33, =).

Per quanto riguarda invece la risposta economica alla pandemia da parte del governo, però, il giudizio degli italiani non è buono: per il 57% il decreto Sostegni varato dal governo Draghi, contenente appunto le misure di aiuto a famiglie e imprese, è insufficiente. Solo il 24% crede che quanto messo in campo contro la crisi sia abbastanza.