Sondaggi politici, Vannacci supera la Lega: cresce tra gli elettori con redditi più bassi e conquista gli astenuti

A fine giugno Futuro Nazionale sale al 6% nelle intenzioni di voto e sorpassa la Lega. L’analisi di Ipsos mostra da dove arrivano i nuovi consensi: soprattutto ex elettori del Carroccio, di Fratelli d’Italia e cittadini che non avevano votato alle Europee.

Il sorpasso sulla Lega è il dato politico che emerge con maggiore forza dall'ultima rilevazione Ipsos-Doxa per il Corriere della Sera. Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, viene infatti stimato al 6% a fine giugno delle intenzioni di voto contro il 5,6% del Carroccio. Un risultato costruito in pochi mesi e sostenuto da una crescita di oltre 700 mila elettori rispetto a marzo, che porta il bacino complessivo a circa 1,6 milioni di persone. L'indagine, realizzata su circa 20 mila interviste raccolte tra febbraio e giugno, analizza anche chi sono gli elettori che stanno scegliendo Vannacci e da quali partiti provengono.

Da dove arrivano i voti di Vannacci

Il principale serbatoio di consensi continua a essere la Lega. Secondo il sondaggio, oltre il 20% di chi aveva votato il Carroccio alle elezioni Europee oggi sceglierebbe Futuro Nazionale. Cresce però anche il travaso da Fratelli d'Italia, dove circa il 18% degli elettori prenderebbe in considerazione il partito di Vannacci. Guardando invece alla composizione dell’attuale elettorato, il gruppo più numeroso è rappresentato dagli ex astenuti: il 33,4% degli attuali sostenitori non aveva votato alle Europee del 2024. Seguono gli ex elettori di Fratelli d'Italia (31,1%) e quelli della Lega (25%).

Più uomini che donne, consenso trasversale per età

L'identikit dell'elettore di Futuro Nazionale evidenzia una netta prevalenza maschile: il 61,7% dei sostenitori è uomo, contro il 38,3% di donne. Dal punto di vista anagrafico, invece, il consenso risulta distribuito in modo piuttosto uniforme tra le diverse generazioni. La quota più consistente appartiene alla Generazione X e ai Baby Boomers, ma l'analisi di Nando Pagnoncelli rileva una crescita anche tra gli elettori più giovani.

Consensi soprattutto tra redditi medio-bassi e bassi

Uno degli aspetti più significativi riguarda poi la situazione economica degli elettori. Oltre la metà dei sostenitori di Futuro Nazionale appartiene infatti alle fasce medio-basse o basse di reddito, mentre circa un terzo si colloca nella fascia media. Secondo l'analisi, proprio tra chi vive condizioni economiche più difficili il partito registra la crescita più marcata. Sul piano professionale, il maggiore consenso si concentra tra operai e disoccupati.

Un elettorato di destra ma non tutto contrario al governo

Dal punto di vista dell'autocollocazione politica, oltre il 56% degli elettori si definisce di destra e un ulteriore 22% di centrodestra. Il 15% dichiara invece di non riconoscersi in alcuna area politica, mentre è residuale la quota proveniente dal centrosinistra. Nonostante il successo di Vannacci possa incidere sugli equilibri della maggioranza, il 55,4% dei suoi elettori esprime un giudizio positivo sull'operato del governo, mentre il 41,6% lo valuta negativamente.

Dove cresce di più Futuro Nazionale

La presenza del partito risulta poi molto più forte nei piccoli e medi comuni del Centro-Nord, mentre appare meno radicata nel Mezzogiorno e nelle grandi città. Secondo l'analisi Ipsos esiste inoltre un ulteriore bacino potenziale di circa 1,5 milioni di elettori interessati a Vannacci pur senza indicarlo oggi come prima scelta. Un consenso potenziale che potrebbe modificarsi nei prossimi mesi anche in base all'evoluzione del quadro politico e delle alleanze.