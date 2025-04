video suggerito

Sondaggi politici, scende il Pd di Schlein: questa settimana perde più di mezzo punto. Bene Avs e M5s Secondo l’ultima Supermedia, rispetto a due settimane fa, nel centrosinistra si segnala un deciso calo del Pd di Schlein. Se ne avvantaggiano le altre forze del cosiddetto campo largo, M5s e Avs. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo l'ultima Supermedia Agi/Youtrend, effettuata oggi, giovedì 24 aprile, utilizzando i sondaggi realizzati dagli istituti Ixè (data di pubblicazione: 23 aprile), SWG (14 e 21 aprile) e Tecnè (11 e 18 aprile), il primo partito del centrosinistra risulta in calo: ma se il Pd perde consenso, crescono M5s e Avs.

I dati della Supermedia di oggi però non sono particolarmente ‘solidi' perché in coincidenza con le festivita pasquali, e con i ‘ponti' in prossimità del 25 aprile, sono state molte meno del solito le rilevazioni effettuate e pubblicate dai diversi istituti. A ogni modo, per tutti i tre istituti considerati nel ‘paniere' di questa settimana, emerge appunto una trend negatio del Pd, a fronte di una crescita di Avs e, soprattutto, di M5s, partiti ‘pacifisti' molto vicini sul piano della guerra e del riarmo Per il resto, il quadro delle intenzioni di voto si presenta piuttosto stabile. Ma vediamo nel dettaglio il consenso delle diverse forze politiche.

La Supermedia, partito per partito

Ecco nel dettaglio, la Supermedia Liste: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ancora primo partito, al 29,5%, ancora in crescita (+0,1). Al secondo posto troviamo il Pd, in netto calo, al 21,8% (-0,6 se confrontiamo la percentuale di oggi con quella raccolta lo scorso 10 aprile).

Restando nel campo del centrosinistra, del calo dei dem sembra beneficiarne il M5s, che aumenta il suo consenso, rispetto a due settimane fa, e arriva al 12,5%. (+0,5). Nel centrodestra la seconda forza politica è ancora Forza Italia di Tajani, al 9,6 (+0,1 rispetto alla Supermedia uscita il 10 aprile 2025); a seguire c'è la Lega di Salvini, in salita all'8,7 (+0,1 rispetto a due settimane fa).

Tra le forze del campo largo fa bene questa settimana Alleanza Verdi Sinistra, che arriva al 6,3% (+0,3). Negativa invece la settimana per i partiti centristi, dell'ex Terzo Polo: Azione di Calenda è dato al 3,4% (-0,1), mentre Italia Viva è al 2,3% (-0,1 rispetto al sondaggio del 10 aprile). Invariato il consenso di +Europa, ora all'1,9% (=). Non si muove nemmeno Noi Moderati, con l'1,0% (=).