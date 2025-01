video suggerito

Sondaggi politici, nel centrodestra cresce solo Fratelli d'Italia sopra il 30%: bene anche il Pd Nel centrodestra cresce solo Fdi, che si posiziona al 30,5%. Bene anche il Pd, che guadagna lo 0,6% e sale al 21,7%. Seguono il M5s al 10,6% e Lega e Forza Italia, appaiati. Vediamo come vanno tutti i partiti nei sondaggi secondo la rilevazione di Lab2101.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia cresce e si piazza sopra il 30%, trainando tutto il centrodestra. In rimonta anche il Partito democratico, che guadagna lo 0,6% e sale al 21,7%. Seguono il Movimento 5 Stelle, al 10,6% e Lega e Forza Italia, appaiati. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio di Lab2101.

Fratelli d'Italia è l'unica forza a crescere nel centrodestra

Fratelli d'Italia è l'unico partito del centrodestra a crescere. In questo caso l'incremento è lieve, dello 0,1%, ma contribuisce a far sfondare la quota psicologica del 30%. Più precisamente il partito si trova al 30,5% grazie a un inizio anno favorevole nei consensi, che hanno beneficiato di eventi come la liberazione di Cecilia Sala, detenuta in Iran per 21 giorni e poi liberata lo scorso 8 gennaio.

Anche per il Partito democratico i sondaggi sono tutto sommato positivi, come testimoniato dall'aumento dello 0,6% che porta i dem al 21,7%. Come detto più volte, il Pd è ormai stabilmente la seconda forza politica del Paese, ma resta ancora lontana dalle percentuali del suo avversario. In questa rilevazione lo stacco risulta di oltre otto punti anche se non è detto che i dem non riescano ad accorciare la distanza nei prossimi mesi, come avvenuto lo scorso anno.

Il Movimento 5 Stelle, per quanto registri un leggero aumento (dello 0,1%), resta indietro al 10,6%. Finora il partito di Giuseppe Conte non è riuscito a spostare i voti, sopratutto quelli a sinistra, all'interno del suo bacino e al momento si trova parecchio distante dai primi due partiti. Indubbiamente beghe interne e tensioni all'interno del cosiddetto campolargo non hanno aiutato i 5Stelle a risalire nei consensi e anche la timida crescita – registrata dopo il crollo delle europee – pare essersi fermata.

Tornando al centrodestra, se per Fdi è un ottimo momento nei sondaggi, lo stesso non può dirsi per Forza Italia e Lega che non crescono. Il Carroccio è fermo all'8,8%, mentre gli azzurri si trovano poco più sotto, all'8,5% (-0,1%). Altre rilevazioni hanno premiato i forzisti nella sfida con l'alleato di governo, ma tra i due la partita sembra piuttosto contendibile.

Al 5,8% invece, troviamo Alleanza Verdi-Sinistra che registra una perdita dello 0,1%. Per il momento il calo è contenuto e la posizione di Avs può dirsi ancora soddisfacente. Bisognerà vedere se nei prossimi mesi i Verdi torneranno a guadagnare qualche altro punto percentuale e magari, ripetere l'impresa dell'anno scorso.

Infine, troviamo Azione che raccoglie un +0,1% e si attesta al 3,4%. Si tratta comunque di un buon risultato per il partito di Carlo Calenda, che dopo diverso tempo sotto la soglia di sbarramento, torna a superarla. Resta stabile, al 2,6%, Italia Viva seguita Più Europa, al 2,4% (+0,1%) , da Sud Chiama Nord, all'1,6% (+0,1%) e da Noi Moderati, con lo 0,6%.