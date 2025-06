video suggerito

Sondaggi politici, il Pd cresce più di tutti e FdI tiene in piedi il centrodestra: chi prende più voti Il Partito democratico guadagna oltre mezzo punto nell’ultimo mese, mentre nella maggioranza l’unico a crescere davvero è Fratelli d’Italia. Nell’opposizione va bene il M5s, sono in calo i partiti centristi. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico di Swg. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'ultimo mese, la forza che ha guadagnato più voti di tutti è il Partito democratico. Rispetto a inizio maggio, oggi si trova sei decimi più in alto. E se a Fratelli d'Italia tutto sommato può importare poco, dato che continua a crescere, per il centrodestra nel suo complesso è una brutta notizia: sia Lega che Forza Italia sono in calo. Nell'opposizione si rafforza anche il Movimento 5 stelle, mentre calano tutti i partiti centristi. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Swg per il Tg La7.

Fratelli d'Italia è al 30,5%. Ha guadagnato quattro decimi rispetto a un mese fa, e oggi si trova ampiamente al di sopra della soglia del 30%. Per i membri del partito di Giorgia Meloni è un periodo positivo, stando a questa rilevazione: mantengono i propri consensi, riuscendo anche ad aumentarli gradualmente, e così non devono temere né avversari né alleati.

I guai per il centrodestra riguardano gli altri partiti. La Lega è all'8,2% con un calo dello 0,4% rispetto a inizio maggio. Forza Italia invece è all'8,1%, appena un decimo più in basso, e risulta averso tre decimi nelle ultime quattro settimane. Insomma, il guadagno che Fratelli d'Italia ‘porta' alla coalizione è più che compensato dalle perdite dei suoi due alleati. E non basta Noi moderati con l'1,1% (+0,1%) a compensare il calo. La coalizione nel suo complesso ha una perdita limitata, di due decimi, e prende il 47,9% dei voti.

Passando all'opposizione, il Partito democratico è al 23,1%. È vero che si parla di oltre sette punti di distacco rispetto a FdI, ma nell'ultimo mese il Pd è cresciuto dello 0,6%: più di tutti gli altri. Il guadagno sembra permettere ai dem di Elly Schlein di mettersi alle spalle un periodo in cui i voti erano in lieve calo, e ribadisce la posizione del Pd come prima forze di minoranza.

È in crescita anche il Movimento 5 stelle, anche se in misura inferiore: va al 12,4% con un guadagno di due decimi. Si tratta comunque di un passo avanti, per una forza politica che rispetto alle elezioni europee di circa un anno fa ha guadagnato tra i due e i tre punti.

Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 6,4%. Per loro, dalle ultime europee non ci sono stati particolari passi avanti, ma essersi comunque mantenuti tra il 6% e il 7% è significativo, dato che prima del voto europeo nei sondaggi Avs variava tra il 3% e il 4%.

Se si sommano queste tre partiti di opposizione, oggi si arriverebbe al 41,9% dei voti (+0,8% rispetto a inizio maggio). Il distacco dal centrodestra quindi sarebbe di sei punti. A meno che non ci sia una flessione di FdI, e nel frattempo una crescita graduale di tutti e tre (o un vero e proprio balzo in avanti di almeno uno tra Pd, M5s e Avs) per il momento si tratta di una distanza difficile da colmare da soli.

Ci sono poi gli schieramenti più centristi dell'opposizione, che registrano tutti un calo nell'ultimo mese. Azione di Carlo Calenda è al 3,3%, con un calo dello 0,2%. Italia viva di Matteo Renzi invece è al 2,5%, con un -0,3%. Infine, +Europa è all'1,5%, con due decimi meno. La spinta per il referendum sulla cittadinanza non sembra aver pagato dal punto di vista elettorale, per +Europa. Visto il distacco tra il centrodestra e il centrosinistra ‘stretto', questi tre partiti che raccolgono il 7,3% dei voti potrebbero rivelarsi decisivi.