video suggerito

Sondaggi politici, il partito di Meloni resta sopra il 30%, Forza Italia ancora davanti alla Lega Secondo l’ultimo sondaggio Swg condotto per il telegiornale di Enrico Mentana, Fratelli d’Italia è in lieve calo, ma resta sopra il 30%. Nel centrodestra minime variazioni: Forza Italia è sempre davanti alla Lega. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo sondaggio Swg, reso noto durante il Tg di La7, mostra una condizione di sostanziale stabilità per il centrodestra, con lievi mutamenti. La rilevazione è stata pubblicata il 23 settembre, e mostra una variazione rispetto al sondaggio del 16 settembre 2024. In testa troviamo sempre Fratelli d'Italia, che resta sopra il 30%: il partito di Meloni perde lo 0,2% nelle intenzioni di voto e si ferma al 30,1%.

Se si votasse oggi, nella coalizione di governo al secondo posto troveremmo Forza Italia, che supererebbe ancora una volta la Lega: il partito fondato da Berlusconi è all'8,5% (guadagna lo 0,1% dei consensi). Mentre La Lega, nonostante il processo Open Arms abbia giovato a Salvini in termini di visibilità, è all'8,2% (anche il Carroccio come gli azzurri sale dello 0,1%).

Per quanto riguarda il campo del centrosinistra, rispetto allo scorso 16 settembre perde lo 0,2% il Pd di Schlein, che resta al secondo posto nelle intenzioni di voto. Stabile al terzo posto il M5s, con l'11,7%. Mentre Verdi e Sinistra fanno registrare una lieve variazione, e si potano al 7,1%.

Leggi anche Sondaggi politici, la Lega di Salvini recupera terreno e si avvicina a Forza Italia

Per quanto riguarda le altre forze politiche, Azione di Carlo Calenda, pur essendo in difficoltà dopo la perdita di ben 4 parlamentari la scorsa settimana, supera Italia viva: entrambi oscillano di un più 0,1%. Il primo partito è al 3,1%, mentre Iv è al 2,7%. Scende +Europa che perde uno 0,2% e arriva all'1,5%. Il partito europeista come altri partiti minori non supera tuttavia la soglia del 2%. Sud Chiama Nord ha l'1%, stessa percentuale di Noi Moderati. Cresce il numero di coloro che preferiscono non rispondere e che potrebbero astenersi: i cittadini interpellati che preferiscono non rispondere sono il suo 35%, mentre nel precedente sondaggio era il 34%.