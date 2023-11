Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola e il Pd cala ancora: bene i 5 Stelle, crolla la Lega La Supermedia dei sondaggi politici di questa settimana registra un nuovo passo avanti di Fratelli d’Italia, che torna a 29 punti, staccando di quasi 10 lunghezze il Partito Democratico. Risale, intanto, il Movimento 5 Stelle, mentre la Lega crolla di nuovo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia torna a correre nei sondaggi politici. La Supermedia di questa settimana, realizzata come sempre da Agi e Youtrend, registra un nuovo salto in avanti per la presidente del Consiglio e i suoi, che tornano vicinissimi a quota trenta punti. Il Partito Democratico, intanto, è sempre più lontano, nuovamente in calo e tallonato dal Movimento 5 Stelle, che resta a distanza di sicurezza. Almeno per ora. Va molto male anche alla Lega, che cala anche questa settimana e sembra avvolta da una nuova crisi. Piccola flessione per Forza Italia, mentre calano sia Azione che Italia Viva dopo la rottura definitiva del Terzo polo. Bene, invece, l'alleanza Verdi e Sinistra.

Fratelli d'Italia domina, male il Pd con il Movimento in rimonta

Il primo partito nei sondaggi politici è sempre lo stesso: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che torna a macinare consensi e vola al 29,0% in media con un più 0,4% rispetto a due settimane fa. La presidente del Consiglio scava un solco profondo con le opposizioni, a partire dal Partito Democratico di Elly Schlein, che nonostante il successo di piazza cala dello 0,2% e scende al 19,4%. Praticamente a dieci punti dalla vetta. I dem devono anche guardarsi le spalle dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, con cui c'è stato un riavvicinamento nelle ultime settimane: i grillini ottengono un più 0,2% e risalgono al 16,2%.

Disastro Lega e Forza Italia in calo, male Azione e Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini non riesce a invertire la pessima tendenza dell'ultimo mese, che la vede sempre in calo. Il Carroccio si era riaffacciato in doppia cifra alla fine dell'estate, ma ora è costretto a cedere punti – probabilmente proprio a Fratelli d'Italia – e registra un calo dello 0,4% che lo riporta all'8,8%. Lo stesso risultato delle elezioni di oltre un anno fa, considerato molto negativo. Non va meglio a Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, che perde lo 0,1% e scende al 7,2%. Nell'ex Terzo polo è crisi totale: Azione di Carlo Calenda perde lo 0,3% e scende al 3,6%, Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2% e scivola al 2,9%. Tra i due va forte l'alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,2% e sale al 3,5%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,5% (più 0,1%), Italexit all'1,9% (meno 0,3%), Noi Moderati all'1,2% (più 0,2%) e Unione Popolare stabile all'1,2%.