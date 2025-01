Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola al 29,6%: cresce il consenso verso Giorgia Meloni

video suggerito

L’ultimo sondaggio di YouTrend per Agi, del 24 gennaio scorso, fotografa una scena politica che si consolida intorno al dominio di Fratelli d’Italia e alla sua leader, Giorgia Meloni. Il partito di maggioranza continua la sua crescita e guida l’intera coalizione di centrodestra verso un risultato sempre più solido. Di contro, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un lieve calo, mentre altri partiti restano stabili o subiscono piccole variazioni. Il sondaggio conferma tuttavia tendenze già osservate a fine 2024, con il centrodestra che si rafforza e le opposizioni che faticano ancora a trovare slancio.

Fratelli d’Italia

Splendide notizie per Fratelli d’Italia che si conferma in ottima salute, guadagnando sette punti e raggiungendo il 29,6%. Questo dato dimostra il continuo aumento del consenso verso Giorgia Meloni e il suo partito, che rappresentano il pilastro della coalizione di governo, complice forse eventi come la liberazione di Cecilia Sala, detenuta in Iran per 21 giorni e poi liberata lo scorso 8 gennaio. La forza di FdI traina l’intero centrodestra, rafforzandone la leadership nella scena politica italiana.

Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico di Elly Schlein perde appena un punto, scendendo al 23,2%. Rimane comunque il principale partito di opposizione, anche se lontano dai numeri di FdI. Ancora più marcata è la difficoltà del Movimento 5 Stelle, che cala all'11%, con una perdita di due punti. Il partito guidato da Giuseppe Conte sembra ancora in cerca di una direzione, soprattutto dopo le turbolenze interne dell’autunno scorso, che hanno segnato l’uscita di scena di Beppe Grillo.

Tra gli altri attori politici, Forza Italia di Antonio Tajani si mantiene stabile al 9,4%, superando di quasi un punto la Lega di Matteo Salvini, che invece scende all’8,5% perdendo due punti. Alleanza Verdi e Sinistra fatica a crescere e resta al 6,1%, mentre Azione cresce leggermente al 2,8%. Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,4%, seguita da +Europa con l’1,9%. In coda si posiziona Noi Moderati di Maurizio Lupi, fermo all’1,2%.

Coalizioni: centrodestra in vantaggio, opposizioni divise

La coalizione di centrodestra ottiene un risultato notevole, toccando il 48,7%, con un incremento dello 0,6% rispetto all'ultima rilevazione di dicembre. Questo dato positivo è dovuto soprattutto alla crescita di Fratelli d’Italia, che resta il motore della maggioranza. Le coalizioni di opposizione, invece, mostrano difficoltà a tenere il passo: i partiti del centrosinistra (PD, AVS e +Europa) totalizzano il 31,3%, includendo il Movimento 5 Stelle si arriva al 42,5%. Una possibile alleanza estesa, che comprenderebbe anche Azione e Italia Viva, porterebbe al 47,8%. Si tratterebbe tuttavia di un "campo larghissimo", che appare assai complicato da realizzare.