Sondaggi politici, cresce la fiducia nel governo Meloni: bene anche Conte che supera Schlein nei consensi Il consenso verso il governo Meloni sale al 42,3%, spinto anche dall'ultima missione negli Stati Uniti per discutere con Trump su commercio e dazi. La premier resta la leader più apprezzata, mentre Giuseppe Conte supera Elly Schlein nei consensi. Fratelli d'Italia sfiora il 30%, il PD cala leggermente, risale il M5S.

A cura di Francesca Moriero

L'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, segnala una leggera ma continua crescita nel sostegno al governo guidato dalla premier Giorgia Meloni. Il consenso verso l'esecutivo sale infatti al 42,3%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente e di 0,6 rispetto a un mese fa. Parallelamente, cala invece al 50,1% la quota di chi dichiara di non avere fiducia nell'operato del governo, in flessione dello 0,2% su base settimanale e dello 0,5% su quella mensile. Secondo il sondaggio, poi, diminuiscono anche gli indecisi, che rappresentano il 7,6% del campione.

Meloni resta la leader più apprezzata, Conte sorpassa Schlein

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a essere dunque la figura politica con il maggiore gradimento tra gli italiani: il 46,3% degli intervistati dichiara di avere fiducia in lei, un dato in crescita rispetto ai rilevamenti precedenti. A contribuire all'aumento del consenso potrebbe aver influito anche l'ultimo viaggio istituzionale a Washington, dove Meloni ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump per discutere delle tensioni commerciali e dei possibili dazi sulle esportazioni europee. Al secondo posto si conferma invece Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, che raggiunge il 39,5% dei consensi. Novità invece sul terzo gradino del podio, dove Giuseppe Conte sorpassa la leader del Pd Elly Schlein: l'ex presidente del Consiglio sale al 30,2%, mentre la segretaria del Partito Democratico scende al 30%, perdendo quindi terreno sia sulla settimana sia sul mese.

Seguono Matteo Salvini con il 26,4%, Emma Bonino al 20,1% e Carlo Calenda al 19,3%. In coda, ancora, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che sono rispettivamente al 15,8% e al 15,7%. Chiude la classifica Matteo Renzi con il 14,1%.

Fratelli d'Italia vicino al 30%, PD in calo, risale il Movimento 5 Stelle

Sul fronte dei partiti, Fratelli d'Italia, primo partito in Italia, consolida la sua posizione in vetta alle preferenze, arrivando al 29,9%, con un aumento di due decimi sia su base settimanale che mensile. Il Partito Democratico si attesta al 22%, perdendo lo 0,1% in una settimana e lo 0,5% in un mese. Cresce invece il Movimento 5 Stelle, che raggiunge l'11,8%, rafforzando la sua terza posizione grazie a un +0,2% nei sette giorni e a un +0,5% rispetto a quattro settimane fa. Forza Italia scivola invece all'11,4%, in lieve calo settimanale ma in leggera risalita su base mensile. La Lega si ferma all'8,3%, perdendo lo 0,1% rispetto alla rilevazione precedente.

In fondo alla classifica troviamo l'Alleanza Verdi e Sinistra al 5,6%, Azione al 3,2%, Italia Viva al 2,1% e +Europa stabile all'1,8%.