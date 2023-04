Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a crescere e stacca il Pd di Schlein, crolla il M5s Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, cresce leggermente dopo alcune settimane di calo. Il Pd resta stabile, mentre il Movimento 5 stelle perde mezzo punto in una settimana. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio politico di Swg per La7.

A cura di Luca Pons

Dopo il successo seguito alle primarie e all'elezione di Elly Schlein, il Partito democratico per la prima volta smette di crescere. È questo uno dei dati rilevanti che emergono dal nuovo sondaggio elettorale svolto da Swg per La7. Fratelli d'Italia resta il primo partito e allontana leggermente i dem, ma nell'opposizione chi vede il risultato peggiore è il Movimento 5 stelle, che ormai è staccato da Pd. Molto bene, invece, la Lega.

Boom della Lega, Fratelli d'Italia torna a sfiorare il 30%

Come detto, Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Italia: con il 29,7% fa registrare un +0,1% rispetto alla settimana scorsa, e torna ad avvicinarsi alla soglia del 30%. Resta, comunque, l'impressione che sia lontano il periodo in cui il partito di Giorgia Meloni cresceva in modo stabile e significativo di settimana in settimana.

La Lega di Matteo Salvini è all'8,4%, con un +0,4% in sette giorni. È il partito che è cresciuto di più nella scorsa settimana, e questo successo aiuta il centrodestra ad ammortizzare il dato negativo di Forza Italia: 6,2%, lo 0,2% in meno rispetto all'ultima rilevazione. Per il partito di Silvio Berlusconi è un dato deludente, se si pensa che alle scorse elezioni politiche del 25 settembre 2022 FI arrivò all'8,3%, insidiando anche la Lega che allora prese l'8,9%.

Nel complesso, da quel giorno l'unico partito del centrodestra ad aver registrato una vera crescita nei sondaggi è Fratelli d'Italia, che dal 26% delle elezioni ha guadagnato quasi quattro punti. Oggi i tre partiti principali della maggioranza raccoglierebbero il 44,3% dei consensi.

Pd stabile sopra il 20% mentre il M5s crolla al 15%

Nelle file dell'opposizione, a fare la parte del leone è il Partito democratico, che però resta fermo al 20,4%. Il Pd, dopo aver eletto Elly Schlein come segretaria, ha visto una forte risalita nei sondaggi, fino a tornare il primo partito della minoranza. L'attuale risultato calcolato da Swg è più alto di quello ottenuto alle scorse elezioni politiche (19%), ma resta da vedere se il partito sarà in grado di ridurre la distanza con Fratelli d'Italia, che oggi ha più di 9 punti di vantaggio.

Al contrario, il Movimento 5 stelle nelle ultime settimane ha perso diversi punti nelle rilevazioni statistiche: è al 15,1%, mentre era al 15,6% solo sette giorni fa. Dopo una crescita che era iniziata prima delle elezioni ed era continuata nei mesi successivi – fino a superare virtualmente il Pd come primo partito di opposizione – il partito di Giuseppe Conte ha smesso di guadagnare consensi, proprio quando i dem hanno scelto Schlein come nuova guida.

Terzo polo, Avs e +Europa: leggero calo per tutti nell'opposizione

Il Terzo polo di Azione e Italia viva, reduce da un altro risultato deludente alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, non trova una consolazione in questo sondaggio: è al 7,8%, con un calo dello 0,2% dalla scorsa rilevazione. Carlo Calenda e Matteo Renzi potrebbero cercare un rilancio del proprio schieramento dopo il 10 giugno, data in cui i due partiti dovrebbero fondersi in un unico soggetto politico.

Tra gli altri partiti di opposizione, l'Alleanza Verdi-Sinistra scende leggermente dal 3,4% al 3,3%. Lo stesso vale per +Europa, dal 2,7% al 2,6%. Negli schieramenti minori Swg rileva l'andamento di Unione popolare di Luigi De Magistris (stabile all'1,8%) e di Italexit di Gianluigi Paragone (1,9%, +0,2%). A registrare un calo è il dato sull'astinenza, sceso dal 36% al 34%.