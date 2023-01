Sondaggi politici, Fratelli d’Italia scivola sotto il 30% ma rimane oltre dieci punti sopra M5s e Pd Fratelli d’Italia è la prima forza politica nel Paese, ma scivola sotto quota 30%. A seguire Movimento Cinque Stelle e Partito democratico.

A cura di Annalisa Girardi

Il partito di Giorgia Meloni continua a essere saldamente al primo posto nei sondaggi, con oltre dieci punti di distanza dalle forze politiche di opposizione e circa venti punti dai suoi alleati di governo. Una leadership che non appare in discussione, insomma. Ma anche Fratelli d'Italia risente delle difficoltà delle ultime settimane, tra la questione delle accise e la mobilitazione dei benzinai. E scivola sotto quota 30%.

Il giudizio degli italiani sull'operato del governo e della presidente del Consiglio, secondo l'ultimo sondaggio di Quorum e YouTrend realizzato per SkyTg24, è positivo. Dalle intenzioni di voto, però, emerge che il divario tra la prima forza politica e tutte le altre si sta restringendo, anche se di pochissimo. Vediamo quindi come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Anche se scivola sotto il 30% e si ferma a quota 29,6%, Fratelli d'Italia è senza alcun dubbio la prima forza politica in Parlamento. A seguire, in seconda posizione, troviamo il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che si piazza al 17,7%. Ci sono comunque oltre dieci punti di distanza, quindi, tra grillini e FdI. Sul terzo gradino del podio, invece, il Partito democratico, con il 15,8%. Ci sono quindi circa due punti percentuali a separare i dem dai Cinque Stelle: non è chiaro, per ora, come il congresso del Pd potrebbe influire su questo scarto, se lo colmerà o se renderà strutturale il divario.

In quarta posizione c'è la Lega di Matteo Salvini, ormai stabile sotto quota 10%. Il Carroccio, infatti, registra l'8,7% dei consensi, venti punti in meno di quelli ottenuti da Fratelli d'Italia. Numeri che mettono decisamente in chiaro gli equilibri di governo. A seguire troviamo il Terzo polo di Azione e Italia Viva al 7,8%. L'alleanza di Matteo Renzi e Carlo Calenda è seguita da Forza Italia di Silvio Berlusconi, stabile al 6,7%.

Tra le forze politiche minori, l'unica a superare la soglia di sbarramento è l'alleanza di Verdi e Sinistra: la forza politica guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratorianni ottiene il 3,5%.