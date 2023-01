Sondaggi politici, maggioranza degli italiani promuove il governo Meloni nei suoi primi 100 giorni Il 46% degli italiani promuove il governo Meloni nei suoi primi cento giorni di lavoro, la presidente del Consiglio è anche prima tra i leader politici nell’indice di gradimento.

A cura di Tommaso Coluzzi

Governo promosso, Giorgia Meloni anche. Almeno per ora e con una maggioranza relativa. Gli italiani, a cento giorni dall'insediamento dell'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, sono stati interrogati da Quorum e Youtrend, in un sondaggio politico realizzato per Skytg24. La rilevazione conferma il buon feeling del governo e della presidente del Consiglio con il Paese – le intenzioni di voto, in questo, sono molto indicative – anche se non raggiungono la maggioranza assoluta del Paese negli indici di gradimento.

Il giudizio sull'operato del governo nei primi cento giorni è positivo per il 46% degli italiani (molto più abbastanza), mentre il 40% dà un parere negativo, con il restante 14% che non risponde. Per quanto riguarda il gradimento personale, invece, Giorgia Meloni è seconda solamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è primo con il 63% di giudizi positivi (anche in questo caso derivati dalla somma di molto e abbastanza). La leader di Fratelli d'Italia è seconda con un gradimento del 44%, prima tra gli altri esponenti politici e membri del governo.

Al terzo posto c'è Giuseppe Conte: il presidente del Movimento 5 Stelle si ferma al 37%, seguito da Matteo Salvini al 28%. Dietro al leader della Lega e vicepresidente del Consiglio c'è il segretario uscente del Partito Democratico, Enrico Letta, al 26%. Chiudono la classifica dei leader Silvio Berlusconi al 24%, Carlo Calenda al 22% e Matteo Renzi – che ormai da anni in queste classifiche di gradimento dei politici è quasi costantemente in fondo – al 18%.

Tornando al governo Meloni, invece, sui temi su cui si è mosso meglio c'è un sostanziale equilibrio. Il podio è composto da politica estera, energia ed economia, tutte e tre indicate dal 20% degli italiani. Insomma, l'esecutivo non è emerso su nessuna questione particolare. Le critiche, infatti, sono parzialmente coincidenti: il 28% ritiene che il governo si sia mosso peggio sulla sanità, il 25% sull'economia.

Il podio dei tre temi di cui il governo dovrebbe occuparsi con maggiore attenzione sono, anche in questo caso, questioni già citate: il 49% vorrebbe più accortezza sull'economia, il 47% sulla sanità e il 33% sull'energia.