video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale al 29,7%: bene il Pd che recupera terreno, male M5s e Lega Fdi vola in quota 30% e traina il centrodestra. Va bene anche il Pd, che sale al 22,8%. Forza Italia e Lega calano, con gli azzurri leggermente avanti. Male anche il M5s, che scende all’11,4%. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio di Swg. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fratelli d'Italia vola in quota 30%, ma va bene anche il Partito democratico, che sale al 22,8%. Gli alleati di centrodestra sono in calo, con Forza Italia avanti sulla Lega. Male pure il Movimento 5 Stelle, che perde due decimi e scende all'11,4%. Vediamo come vanno i partiti nell'ultimo sondaggio di Swg.

Nel centrodestra giù Lega e FI: cresce solo Fratelli d'Italia

Nel centrodestra cresce solo Fratelli d'Italia che guadagna un +0,2% e sale così al 29,7%. Il partito viaggia ormai sulla soglia del 30% e i suoi consensi appaiono rafforzati in questo primo mese del 2025. Tanto da stagliarsi non solo primo nella classifica delle intenzioni di voto, ma ben distante da tutte le altre forze politiche.

L'unico che prova ad accorciare lo stacco è il Partito democratico, che nell'ultima settimana recupera quattro decimi e riesce a posizionarsi al 22,8%. Parliamo ancora di quasi sette punti di distanza, ma resta il fatto che al momento il Pd è il solo partito in grado di fare concorrenza a Fdi.

Il Movimento 5 Stelle infatti, si trova parecchio lontano, all‘11,4%. Le cose non sembrano andare bene per il partito di Giuseppe Conte, che lo scorso anno si è ritrovato nel bel mezzo di una crisi dei suoi consensi, da cui lotte interne e polemiche hanno reso difficile uscirne.

Anche nel centrodestra gli alleati non sembrano passarsela così serenamente. La coalizione è trainata principalmente dalla crescita di Fratelli d'Italia, mentre gli altri partner arrancano sulle medesime posizioni con cui sono usciti dalle urne ormai più di due anni fa (se non con qualche minima variazione).

Forza Italia, ad esempio, perde lo 0,1% ed al momento è data al 9,1%, davanti alla Lega, anche se in altre rivelazioni la situazione risulta rovesciata. Ad ogni modo per Swg gli azzurri vincono il testa a testa con il Carroccio, che invece si attesta all'8,4%, in calo di un decimo.

Come vanno gli altri partiti secondo i sondaggi

Poco distante da Lega e FI si trova Alleanza Verdi-Sinistra, che recupera un decimo e si posiziona al 6,5%. Si tratta di un buon risultato per Avs, che nei prossimi mesi dovrà provare a imprimere una nuova crescita se vorrà assistere all'exploit registrato lo scorso anno.

Per quanto riguarda i partiti più piccoli, in prima linea figura Azione, al 3,2% e in calo dello 0,2%. Subito dopo segue Italia Viva, che prende lo 0,1% e sale al 2,8%. Poco più sotto si posiziona Più Europa che nell'ultima settimana registra un -0,2%, scendendo così al 2%. Infine, si piazza Noi Moderati, quarto partner della coalizione di governo, all'1,3% (+0,2%).