Sondaggi politici, Fratelli d’Italia recupera terreno sul PD, Lega sotto il 17% Il partito di Giorgia Meloni otterrebbe il 20,7% dei consensi, mentre il Partito democratico è primo con il 21,5% dei voti. La Lega, invece, è ferma al 16,6%.

A cura di Giacomo Andreoli

Anche nella Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend tra Partito democratico e Fratelli d'Italia la distanza si accorcia sempre di più. I dem di Enrico Letta sono ancora il primo partito con il 21,5% dei consensi, ma perdono lo 0,1% rispetto a una settimana fa. La formazione di Giorgia Meloni, invece, guadagna lo 0,5% e balza al 20,7%. Si tratta quindi degli unici due partiti sopra il 20%, oggi divisi da meno di un punto percentuale (0,8%).

Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini, che continua la discesa delle ultime settimane e si attesta al 16,6%, perdendo lo 0,7% rispetto a sette giorni fa. Male anche il Movimento 5 stelle, che cala di un ulteriore 0,5% e arriva al 13,4%. L'ex alleanza gialloverde nel 2018 valeva più del 50,1% dei consensi, ora invece si ferma clamorosamente al 30%. La discesa in soli quattro anni è complessivamente del 20%: voti che si sono spostati per lo più verso Fratelli d'Italia, ma anche Partito democratico e in piccolissima parte sinistra dei dem.

Un gradino più in basso c'è Forza Italia, che oggi ad eventuali elezioni otterrebbe il 8,2% dei consensi, scendendo dello 0,3% rispetto all'ultima rilevazione. La federazione tra Azione e +Europa, al sesto posto, vale invece il 4,8%, crescendo dello 0,4% in una settimana. Tra i partiti minori il primo, per un solo decimo di punto, è Italia Viva di Matteo Renzi (al 2,5%). Seguono i Verdi (2,4%), Art.1-Mdp (2%) e Sinistra Italiana (1,9%).

Cala la fiducia nel governo Draghi

Quanto alla fiducia nel governo Draghi gli ultimi sondaggi Ipsos e Demopolis mostrano come solo il 48% degli italiani promuove l'azione internazionale del premier, mentre il 40% lo boccia. Si tratta quindi di un segnale preoccupante per un governo di unità nazionale che, elettoralmente parlando, rappresenta più del 70% dei voti. Fino a due settimane fa la fiducia nell'esecutivo superava il 50%. Inoltre il 60% degli italiani giudica "insufficiente" l'azione del governo per il contenimento dei costi delle bollette e del prezzo dei carburanti.