Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito, Lega staccata di 4 punti Secondo l’ultimo sondaggio di Swg per La7 Fratelli d’Italia è il primo partito italiano con il 21,3% dei consensi, tallonato dal PD al 21,1%. La Lega è al 17,2%.

A cura di Giacomo Andreoli

Continua il testa a testa tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico per il primato tra i partiti politici italiani. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per La7, la formazione di Giorgia Meloni raccoglierebbe ad eventuali elezioni il 21,3% dei consensi. A tallonarla i dem, che raggiungerebbero il 21,1%. Fdi ha perso uno 0,1% rispetto a una settimana fa, mentre il PD ha guadagnato lo 0,4%.

Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini, al 17,2%. Il Carroccio, così, recupera uno 0,4% rispetto alla scorsa rilevazione (del 21 febbraio), risalendo oltre il 17%. Si tratta comunque della metà esatta dei consensi ottenuti dal partito alle elezioni europee del 2014. Percentuali basse, rispetto al passato, anche per il Movimento 5 stelle. La formazione di Giuseppe Conte rimane ferma al 13%, perdendo uno 0,1% dal 21 febbraio. Al quinto posto Forza Italia, che scende dello 0,2% e arriva al 7,6%. Quindi c'è la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa di Emma Bonino e Radicali. I due partiti otterrebbero assieme il 5% dei voti.

Tra chi ha percentuali più basse ci sono poi Italia Viva al 2,7% (+0,3% rispetto a una settimana fa), i Verdi al 2,5%, Mdp-Articolo 1 al 2,2% e Sinistra Italiana al 2,1%. Quest'ultime tre hanno perso uno 0,2%. Ultimo tra i partiti sopra l'1,5% è Italexit del giornalista e politico Gianluigi Paragone (all'1,7%). Tutte le altre liste, assieme, totalizzano appena il 3,6%.

Rimane alta, poi, la percentuale di chi va verso l'astensione. Ben il 42% degli intervistati, infatti, non esprime alcuna preferenza. Con questi numeri un eventuale centrodestra riunito, dopo i battibecchi per l'elezione del Presidente della Repubblica, otterrebbe tra il 46 e il 48% dei consensi totali. Il centrosinistra non sarebbe molto distante: PD, M5s, Mdp, Sinistra Italiana e Verdi totalizzerebbero il 41%. Le due formazioni centriste pure (Italia Viva e Azione/+Europa) raccoglierebbero invece in tutto il 7,7% dei voti.