Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola e stacca il Partito Democratico mentre la Lega crolla Il sondaggio politico di Swg per il TgLa7 conferma Fratelli d’Italia in testa nelle intenzioni di voto dei cittadini. Intanto calano Partito Democratico e Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è di nuovo primo nei sondaggi politici. Il partito di Giorgia Meloni è in testa davanti ai dem di Letta, che invece di inseguire calano, e a distanza di sicurezza dagli (ex?) alleati della Lega. Il Movimento 5 Stelle è ormai distantissimo non solo dalla vetta, ma in generale anche dagli altri grandi partiti. Insomma, dopo il controsorpasso al Partito Democratico, Meloni e i suoi si godono la testa della classifica, forti del ruolo di opposizione quasi unica e soprattutto del consenso che continuano a sottrarre al Carroccio. Vediamo le percentuali delle intenzioni di voto nel sondaggio di Swg per il TgLa7 di questa settimana.

Fratelli d'Italia è in testa davanti a Pd e Lega

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è in testa nel sondaggio letto ieri sera da Enrico Mentana. Il partito della deputata romana è al 21,4%, esattamente come una settimana fa. A calare, invece, è il Partito Democratico di Enrico Letta, che perde lo 0,4% e il contatto con la vetta, scivolando al 20,7%. La Lega di Matteo Salvini, intanto, continua a crollare settimana dopo settimana: il Carroccio perde un altro 0,2% e scende al 16,8%. A quattro punti dal Pd e a cinque da Fratelli d'Italia. L'unica nota positiva per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è il più 0,3% registrato questa settimana, ma il 13,1% che raccoglierebbe in caso di elezioni sarebbe una sconfitta epocale.

Cresce la federazione tra Azione e +Europa

Forza Italia di Silvio Berlusconi perde lo 0,2% e cala al 7,8%, rimanendo comunque il primo partito tra quelli sotto i dieci punti percentuali. Risale, intanto, la federazione tra Azione e +Europa: più 0,4% in una settimana e si ferma al 5,1%. Più in basso c'è un piccolo balzo in avanti dei Verdi, che guadagnano lo 0,3% e passano al 2,7%. Male Italia Viva di Matteo Renzi: meno 0,1% e si ferma al 2,4%. Stessa quota per Mdp Articolo 1 del ministro Speranza, che però al 2,4% ci arriva perdendo lo 0,2%. Cresce dello 0,1% Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che in caso di voto raccoglierebbe il 2,3%. E infine Italexit con Paragone, che chiude con il 2,0% segnando un più 0,3%.