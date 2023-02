Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in testa mentre il Movimento 5 Stelle crolla e il Pd rimonta L’ultimo sondaggio di Swg conferma Fratelli d’Italia in testa, mentre tra le opposizioni arriva lo scatto del Pd che prova la rimonta su un Movimento 5 Stelle in netto calo. Sale anche la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici Fratelli d'Italia continua il suo dominio. Il partito della presidente del Consiglio si ferma, secondo l'ultima rilevazione di Swg, ben oltre i trenta punti. La crescita esponenziale di questi mesi dovrà arrestarsi – prima o poi – ma Meloni e i suoi non sembrano averne intenzione al momento. Intanto le due principali opposizioni – Movimento 5 Stelle e Partito Democratico – continuano a combattere in un testa a testa che va avanti dalle elezioni politiche di settembre. A una settimana dalle primarie del Pd – ieri sera è andato in scena il confronto a due Bonaccini contro Schlein – i dem fanno un balzo in avanti e provano a rimontare gli ex alleati grillini.

Fratelli d'Italia vola, Pd punta il sorpasso ai 5 Stelle

Il sondaggio di Swg per il Tg La7 conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in testa: il partito della presidente del Consiglio non subisce variazioni nelle intenzioni di voto dell'ultima settimana e resta stabile al 31%, che resta comunque un record personale. A seguire c'è sempre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che però perde un secco 0,7% e scende al 17%. Prova a preparare il sorpasso il Partito Democratico dell'uscente Enrico Letta – per l'ultima settimana leader dem – con un più 0,7% che vale il 15,8%. Non è un caso, sicuramente, che Pd e 5 Stelle crescano e calino nelle intenzioni di voto in maniera inversamente proporzionale.

La Lega prova a risalire, male Azione e Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini prova a tornare grande, con un più 0,4% che le vale il 9,3%. L'obiettivo primario per il Carroccio è tornare in doppia cifra, visto che il picco raggiunto alle europee del 2019 difficilmente sarà ripetibile. A seguire il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che, forse pagando le vere o presunte discussioni interne tra Calenda e Renzi, perde lo 0,4% e passa al 7,4%. Bene Forza Italia di Silvio Berlusconi, che invece recupera lo 0,1% e sale al 6,2%. L'alleanza Verdi e Sinistra cala dello 0,2% e passa al 3,4%, seguita da +Europa stabile al 2,8%. Cresce Unione Popolare al 2,0% (più 0,3%). Male Per l'Italia con Paragone: meno 0,3% e chiude all'1,9%.