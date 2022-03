Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in testa con il Partito Democratico a un soffio Secondo l’ultimo sondaggio di Termometropolitico il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani è Fratelli d’Italia, seguito dal Pd a un soffio. Staccati Lega e Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è primo nelle intenzioni di voto davanti al Pd. I sondaggi politici vedono questi due partiti alternarsi in prima posizione, c'è chi dà avanti i dem di Letta e chi Meloni e i suoi. Nel caso di Termometropolitico – che ha pubblicato il suo ultimo sondaggio pochi giorni fa – il primato è ancora di Fratelli d'Italia, ma il Partito Democratico è davvero a un soffio. Più distanti, invece, Lega e Movimento 5 Stelle, che ormai sembrano aver perso il passo rispetto ai due partiti che – tecnicamente – sono i rispettivi alleati di coalizione. Per quanto – al momento – l'alleanza tra Pd e 5 Stelle è solo sulla carta, mentre quella tra Salvini e Meloni è tutta da ricostruire. Ma vediamo le percentuali nel dettaglio.

Fratelli d'Italia davanti al Pd, lontani Lega e 5 Stelle

Secondo il sondaggio elettorale elaborato da Termometropolitico, il primo partito nelle intenzioni di voto è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni – anche se dato in flessione – che ottiene il 21,3% delle preferenze degli intervistati. Il Partito Democratico di Enrico Letta insegue e si piazza – in risalita rispetto alle rilevazioni precedenti – al 20,9%. Staccata, come dicevamo, la Lega di Matteo Salvini, in calo al 18,6%. La situazione del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, è ancora più difficile: anche i grillini sono in calo – da mesi ormai – e scivolano al 13,4%. Praticamente siamo ai minimi storici.

Forza Italia sfiora gli otto punti, Calenda doppia Renzi

Sotto ai dieci punti percentuali è Forza Italia di Silvio Berlusconi ad aprire la classifica con il 7,9%, stabile rispetto al trend di questo periodo in cui mantiene un ruolo fondamentale – almeno a livello numerico – nella coalizione di centrodestra. Bene Azione di Carlo Calenda – da qualche settimana federata con +Europa – che chiude al 4,2%. Le forze di sinistra sono date al 3,3%, mentre a seguire c'è Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5%. Chiudono i Verdi all'1,9% e il Partito Comunista all'1%.