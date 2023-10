Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala ma resta in testa: male Pd e 5 Stelle, corre la Lega La Supermedia dei sondaggi politici di questa settimana conferma Fratelli d’Italia in testa, seppur in calo. Va male a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mentre risale la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia non si muove dalla vetta delle intenzioni di voto, e servirà uno sforzo molto più ampio da parte delle opposizioni per pensare di scalfire il primato del partito della presidente del Consiglio. La Supermedia dei sondaggi politici di questa settimana, realizzata come sempre da Agi e Youtrend, conferma la testa solitaria della classifica per Giorgia Meloni, mentre il Partito Democratico – seconda forza del Paese – è ormai da tempo confinato a una decina di punti di distanza. Va ancora peggio al Movimento 5 Stelle, che è anche in netto calo rispetto ai dati di due settimane fa, e vede la Lega tornare prepotentemente verso la doppia cifra. Stabile Forza Italia, con Azione che cala e l'alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva che rimontano leggermente.

Fratelli d'Italia cala ma domina, giù anche Pd e 5 Stelle

Il primo partito nella media dei sondaggi politici è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però in due settimane perde lo 0,2% e scende al 28,7%. Nulla di preoccupante per la presidente del Consiglio e i suoi, anche perché le due principali opposizioni al governo non ne approfittano, anzi. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde lo 0,1% e passa al 19,6%, a oltre nove punti di distanza dalla vetta, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte crolla dello 0,6% e scivola al 16,1%. Con questo trend i grillini perdono terreno anche nel confronto interno con i dem.

La Lega vola verso i 10 punti, stabile Forza Italia

La Lega di Matteo Salvini fa un balzo in avanti dello 0,5% e torna al 9,8%, sfiorando la doppia cifra che manca ormai da più di un anno. Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, si è fermato al 7,2%, senza perdere né guadagnare punti. Cala dello 0,3% Azione di Carlo Calenda, che passa al 3,6% e deve guardarsi le spalle dall'alleanza Verdi e Sinistra, che con un più 0,1% sale al 3,5%. Cresce anche Italia Viva di Matteo Renzi, con un più 0,1% al 2,7%. Proprio ora che i due partiti dell'ex Terzo polo hanno ufficialmente rotto. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,3% (meno 0,2%), Italexit all'1,8% (meno 0,2%), Unione Popolare all'1,3% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,1% (più 0,3%).